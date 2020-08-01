Держава надасть усю необхідну підтримку родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані, — Олексій Гончарук

Щиро співчуваємо родинам загиблих в авіакатастрофі. Уже працює оперативний штаб при РНБО, створений за дорученням Президента. Причини трагедії будуть ретельно досліджені.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу.

«За попередніми даними, на рейс Тегеран-Київ було зареєстровано 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Загинули 11 українців, серед яких 9 членів екіпажу та 2 пасажири. Більшість пасажирів були іранцями. Також на борту перебували громадяни Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини, Великої Британії. Остаточні списки досі уточнюються», - повідомляє Глава Уряду.

За його словами, в аеропорту Бориспіль уже працюють психологи та медики для надання допомоги родинам загиблих.

«Держава надасть необхідну підтримку сім’ям загиблих. Державіаслужба проведе позапланові перевірки стану безпеки польотів МАУ. Польоти в повітряному просторі Ірану будуть заборонені українським авіакомпаніям з 9 січня 00:00 до з'ясування причин катастрофи», - наголосив Олексій Гончарук.

Він додав, що український посол і консул тісно взаємодіють з авіаційною владою Ірану з метою оперативного з’ясування причин катастрофи та репатріації тіл загиблих українців.

«В Іран буде відправлено групу для допомоги в пошуковій операції. У складі групи - фахівці для розслідування причин катастрофи, зокрема 5 осіб Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, 2 представники Державіаслужби і 3 представники авіакомпанії МАУ», - зазначив Прем’єр-міністр.

Зазначимо, що за повідомленнями авіакомпанії МАУ, літак Boeing 737-800 NG був новим, а 6 січня пройшов останнє планове технічне обслуговування.

Нагадаємо, що термінові довідки можна отримати на гарячій лінії МЗС за телефоном +38 (044) 238 16 57

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.