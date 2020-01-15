Уряд посилює відповідальність за втягнення дітей у злочинну діяльність

Кабінет Міністрів на своєму засіданні схвалив законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України. Документом пропонується встановити кримінальну відповідальність для осіб, які втягують дітей до участі у незаконних воєнізованих або збройних формуваннях. За відповідні дії передбачається позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Також документом передбачено посилення відповідальності за втягнення дітей у злочинну діяльність. Якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки для малолітнього або неповнолітнього – покаранням буде позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

“Діти знаходяться під посиленим захистом держави. Злочинцям — сувора відповідальність”, - наголосив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України