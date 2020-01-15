Дмитро Дубілет: Вся інформація про доходи міністрів буде щомісяця публікуватись на сайті Уряду

Доходи міністрів та їхніх заступників щомісячно будуть публікуватися на офіційному ресурсі Кабінету Міністрів України - Урядовому порталі. Про це повідомив на брифінгу 15 січня Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет.

«Ми будемо офіційно публікувати щомісяця всі доходи, які отримують топ-посадовці в Україні. Це не є таємною інформацією. Це буде ще одним кроком до того, щоб ми стали ще більш прозорими та чесними із суспільством», - сказав Дмитро Дубілет.

Крім того, за словами Міністра, Уряд цілком відкритий у своїй діяльності та працює над тим, щоб покращити ефективність праці. У зв’язку з цим незабаром на сайті Уряду буде розміщено новий розділ, що міститиме інформацію щодо КРІ усіх топ-посадовців.

«Власне і КРІ, і доходи будуть офіційно публікуватися на сайті, щоб все було максимально прозоро», - підсумував Дмитро Дубілет.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України