Уряд затвердив Дорожню стратегію-2020: за рік відремонтувати не менше 4 тис. км доріг

Кабінет Міністрів на своєму засіданні затвердив Дорожню стратегію-2020.

“Це великий план на 2020 рік. Перш за все це стосується доріг національного значення. Клаптикові ремонти мають відійти у минуле, натомість буде комплексне якісне дорожнє будівництво”, - сказав Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Він додав, що на 2020 рік у Дорожньому фонді закладено більше 66 млрд грн. З них на дороги 31,5 млрд грн — це бюджетні кошти. Плюс 20,5 млрд грн — кошти міжнародних організацій.

За словами Олексія Гончарука, Уряд ставить амбітну мету – за рік побудувати та відремонтувати не менше 4 тисяч кілометрів доріг.

«Як ми і обіцяли, 2020 стане Роком ефективності. Дороги – частина великої інфраструктурної модернізації України», – зазначив Олексій Гончарук.

Довідково

Передбачається виконання ремонтно-будівельних робіт на таких дорогах: М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю), Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Будівництво південного обходу м. Дніпра, Н-26 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ), Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя, Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв, Н-11 Дніпро – Миколаїв (через м. Кривий Ріг), Н-03 Житомир – Чернівці