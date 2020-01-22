Олексій Гончарук: Єдність народу, його ідей та прагнень — запорука успіху будь-якої країни

Рівно 101 рік тому було проголошено Акт Злуки.
Це день, коли Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка об'єдналися в єдину Соборну Українську державу.
Єдність народу, його ідей та прагнень — запорука успіху будь-якої країни.
Схід чи захід, північ чи південь, усі ми — одна велика родина. А у хорошій родині мають панувати любов, злагода та взаємна повага.
Вітаю з Днем соборності України! Пам‘ятаймо, що сила — у єдності.
Соборність та єдність — це те, чого нам іноді не вистачає, аби стати дійсно успішною країною.
Україна — неподільна!
Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України