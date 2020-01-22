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Олексій Гончарук: Єдність народу, його ідей та прагнень — запорука успіху будь-якої країни

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Рівно 101 рік тому було проголошено Акт Злуки.

Це день, коли Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка об'єдналися в єдину Соборну Українську державу.

Єдність народу, його ідей та прагнень — запорука успіху будь-якої країни.

Схід чи захід, північ чи південь, усі ми — одна велика родина. А у хорошій родині мають панувати любов, злагода та взаємна повага.

Вітаю з Днем соборності України! Пам‘ятаймо, що сила — у єдності.

Соборність та єдність — це те, чого нам іноді не вистачає, аби стати дійсно успішною країною.

Україна — неподільна!

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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