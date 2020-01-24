З 9 лютого змінюється порядок перетину адмінмежі з окупованим Кримом для дітей до 16 років

З 9 лютого набувають чинності зміни до порядку перетину адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом дітьми віком до 16 років.

Напередодні Нового року за ініціативи Мінветеранів Урядом спрощено порядок в’їзду та виїзду з території Кримського півострова підлітків, які навчаються на території інших регіонів України.

А саме діти віком з 14 до 16 років зможуть самостійно перетинати КПВВ за наявності паспорту України (ID картки) або паспорту громадянина України для виїзду за кордон та наявності інформації про навчання в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, до якої працівники Держприкордонслужби на КПВВ матимуть доступ.

Також спрощена процедура переходу КПВВ з Кримом для дітей до 16 років. Для них в’їзд в Крим (мова про тих, хто виїхав з півострова напередодні і наразі повертається) буде можливим в супроводі лише когось одного з батьків.

Держприкордонслужба наголошує, що до 19.02.2020 в’їзд в Крим відбувається виключно в супроводі двох батьків або за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків.

Нагадаємо, що Постанову розроблено Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на виконання цілі 5.3 Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

Міністерство постійно вивчає проблеми, з якими стикаються мешканці Автономної Республіки Крим при перетині адміністративної межі. Мінветеранів спільно із командою Уряду вживає відповідних заходів на законодавчому рівні для полегшення громадянам України з Криму в оформленні документів, отримання адміністративних, медичних, освітніх та інших послуг, а також для їх реінтеграції до соціального, інформаційного та культурного простору України.

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України