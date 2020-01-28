Олексій Гончарук: У 2020 році плануємо максимально ранній початок дорожнього сезону, щоб побудувати рекордну кількість доріг

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук разом з Міністром інфраструктури України Владиславом Криклієм та Головою Укравтодору Олександром Кубраковим презентували Дорожню стратегію-2020.

"Для Уряду та команди Президента будівництво доріг — це топ-пріоритет в цьому році. З 1 березня ми починаємо масштабне будівництво — у цьому році потрібно готуватися до максимально раннього початку сезону. Ми з боку органів державної влади спробуємо завершити всі бюрократичні процедури до цього моменту. Звичайно, не по всіх об’єктах, але по достатній кількості для того, щоб завантажити всі потужності бізнесу", — сказав Олексій Гончарук.

Він додав, що в 2020 році Уряд поставив за мету побудувати та відремонтувати рекордну кількість доріг. Мова не про ямковий ремонт, а про нове будівництво, або реконструкцію.

Одним із головних проектів року Прем’єр-міністр назвав дорогу Решетилівка—Дніпро: "Цією дорогою ми з‘єднуємо хорошим сполученням Київ з Дніпром. Трасу Запоріжжя-Маріуполь наша команда в рекордні терміни вже відремонтувала восени минулого року. Наша мета — зробити так, щоб від Львова до Маріуполя була хороша та якісна дорога".

Цьогорічний бюджет на дорожнє будівництво — безпрецедентний в історії України. В 2020 році планується залучення 86,5 млрд грн на ремонт доріг державного значення.

"Ми усвідомлюємо амбітність своїх планів. 6 тис. км доріг за один рік – це рекорд для сучасної України, тим паче мова йде не тільки про ремонти та будівництво, але і впровадження сучасних бізнес-процесів, ІТ-інструментів, – це переосмислення всієї дорожньої галузі. Тому, окрім фінансування та постановки мети, ми пропрацювали інструменти, які забезпечать успішну реалізацію усіх планів" – зазначив Олександр Кубраков, керівник Державного агентства автомобільних доріг України.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій також додав, що ключова ціль Міністерства інфраструктури — зниження аварійності на 30%. Це передбачено, зокрема, і програмою діяльності Уряду. "Для цього у 2020 році будуємо інфраструктуру безпеки, запроваджуємо нові стандарти під час облаштування пішохідних переходів, розв’язок та інших об’єктів. Видатки – 1, 5 млрд грн", – наголосив Владислав Криклій.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України