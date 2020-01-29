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ЄС надасть Україні 26 млн євро для розвитку сільського господарства та фермерства

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Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, перебуваючи у Брюсселі у складі урядової делегації, підписав Угоду між Урядом України та Європейською Комісією про фінансування програми “Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні”.

З боку Європейської комісії Угоду підписали Комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї та керівник Групи підтримки України в Європейській комісії Пітер Вагнер.

Угода дозволить Україні залучити допомогу Європейського Союзу для створення більш інклюзивного та конкурентоспроможного аграрного сектору, орієнтованого на розвиток малих і середніх фермерських господарств та підприємств.

Загальний внесок ЄС в рамках Угоди складає 26 млн євро.

Допомога ЄС буде спрямована на:

об'єднання державного земельного кадастру та державного реєстру речових прав, реформи установ та системи землекористування;

проведення реформ у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій;

забезпечення доступу малих фермерських господарств до фінансування шляхом запровадження грантових програм.

Угоду підписали в межах Шостого засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

Служба Віце-прем'єр-міністра України

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