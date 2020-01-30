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У Кривому Розі створять "Офіс контролю викидів у повітря"

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У Кривому Розі створять "Офіс контролю викидів у повітря", що контролюватиме рівень забруднення повітря та викидів в атмосферу.

Задля максимальної ефективності Офіс працюватиме безпосередньо в Кривому Розі — у місті, де це питання є найбільш гострим, а функціонуватиме у складі Держекоінспекції.

"Створення такого Офісу — це лише перший крок на шляху до реформи екологічного контролю. Спеціалісти та співробітники лабораторії Офісу будуть супроводжувати та скеровувати перевірки найбільших підприємств, що здійснюють викиди в атмосферу", - сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

"Офіс контролю викидів у повітря" збиратиме інформацію та здійснюватиме екологічний контроль у найбільш складних промислових регіонах України.

Зазначимо, що 2018 року Україна посіла 109 місце серед 180 країн світу за показниками захисту довкілля у розрізі впливу на здоров’я населення та захисту екосистем, а за даними Інституту оцінки та вимірювання показників здоров’я у 2016 році забруднення атмосферного повітря призвело в Україні до понад 58 тисяч смертей (близько 10% всіх смертей за рік).

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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