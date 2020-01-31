31. 01. 2020
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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Станом на 30 січня 2020 року у світі зареєстровано 7783 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, 170 з них летальні.

Окрім Китаю, захворювання зафіксовано у 17 країнах світу.

В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

Сьогодні, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я знову скликає Комітет з надзвичайних ситуацій у сфері громадського здоров’я для перегляду оцінки ризику поширення нової коронавірусної інфекції та надання рекомендацій для реагування. Згідно з Міжнародними медико-санітарними правилами зазначений комітет може рекомендувати країнам закрити авіасполучення з Китаєм. Раніше ВООЗ не  пропонував обмежувати міжнародне сполучення з країнами, де фіксуватися випадки.

Для недопущення поширення вірусу 2019-nCoV в Україні  були вжиті заходи:

-Прийнято наказ про утворення  оперативного штабу щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом  та затвердження рекомендації щодо дій при виявленні коронавірусної інфекції https://bit.ly/2uGxL2m . 

-Розпочато температурний скринінг пасажирів на прямих рейсах з Китаю в аеропорту Бориспіль. На санітарно-карантинних пунктах в аеропорту Бориспіль посилено команди швидкого реагування та епідеміологів та переведено їх в цілодобовий режим роботи. Також забезпечено чергування бригад швидкої медичної допомоги.

-Надані рекомендації лікарям, як діяти у разі виявлення випадку 2019-nCoV https://bit.ly/38J2lHf

-Надані роз’яснення та рекомендації і лабораторними центрами МОЗ України 

-Рекомендовано утриматися від подорожей до Китаю https://bit.ly/2vuyjcb

-Підготовлено пакет матеріалів для розповсюдження скринінгових анкет на борту літака.   

Нагадуємо, що специфічного лікування коронавірусу 2019-nCoV не існує.

Для профілактики захворювання слід дотримуватись стандартних рекомендації:

  1. часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;
  2. під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;
  3. якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей;
  4. не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження;
  5.  Джерела з актуальною інформацією щодо випадків захворовання спричинених новим коронавірусом:

МОЗ України

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