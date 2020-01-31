Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

Станом на 30 січня 2020 року у світі зареєстровано 7783 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, 170 з них летальні.

Окрім Китаю, захворювання зафіксовано у 17 країнах світу.

В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

Сьогодні, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я знову скликає Комітет з надзвичайних ситуацій у сфері громадського здоров’я для перегляду оцінки ризику поширення нової коронавірусної інфекції та надання рекомендацій для реагування. Згідно з Міжнародними медико-санітарними правилами зазначений комітет може рекомендувати країнам закрити авіасполучення з Китаєм. Раніше ВООЗ не пропонував обмежувати міжнародне сполучення з країнами, де фіксуватися випадки.

Для недопущення поширення вірусу 2019-nCoV в Україні були вжиті заходи:

-Прийнято наказ про утворення оперативного штабу щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом та затвердження рекомендації щодо дій при виявленні коронавірусної інфекції https://bit.ly/2uGxL2m .

-Розпочато температурний скринінг пасажирів на прямих рейсах з Китаю в аеропорту Бориспіль. На санітарно-карантинних пунктах в аеропорту Бориспіль посилено команди швидкого реагування та епідеміологів та переведено їх в цілодобовий режим роботи. Також забезпечено чергування бригад швидкої медичної допомоги.

-Надані рекомендації лікарям, як діяти у разі виявлення випадку 2019-nCoV https://bit.ly/38J2lHf

-Надані роз’яснення та рекомендації і лабораторними центрами МОЗ України

-Рекомендовано утриматися від подорожей до Китаю https://bit.ly/2vuyjcb

-Підготовлено пакет матеріалів для розповсюдження скринінгових анкет на борту літака.

Нагадуємо, що специфічного лікування коронавірусу 2019-nCoV не існує.

Для профілактики захворювання слід дотримуватись стандартних рекомендації:

часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами; під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель; якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей; не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження; Джерела з актуальною інформацією щодо випадків захворовання спричинених новим коронавірусом:

МОЗ України