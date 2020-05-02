Зарплати міністрів будуть прив’язані до середньої зарплати по країні, - Прем’єр-міністр

Уряд затвердив порядок виплати зарплат керівникам Кабінету Міністрів України та державних підприємств, прийнявши відповідну постанову на виконання завдання Президента.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук вважає, що зарплати міністрам та іншим високопосадовцям мають нараховуватися з прив’язкою до середньої зарплати по Україні через встановлений коефіцієнт, а премії – не більше одного окладу та відповідно до оцінки діяльності за результатами кварталу.

«Справедливим буде прив’язати зарплати міністрів, заступників міністрів й інших високопосадовців до середньої зарплати по країні через коефіцієнт: Прем’єр-міністр та міністри — 5 середніх зарплат; заступники міністрів — 4,5. Максимальна премія — не більше, ніж один оклад», - сказав Олексій Гончарук.

При цьому він наголосив, що уся інформація про зарплати керівництва Кабінету Міністрів України буде публічною та оприлюднюватиметься щомісяця.

Також Уряд звернувся до наглядової ради НАК «Нафтогаз України» з проханням утриматися від виплат великих премій керівництву цієї компанії та розглянути питання про їхній перегляд у бік зменшення.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України