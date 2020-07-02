Ліквідували корупційну складову в реєстрації земельних ділянок, – Олексій Гончарук

Запрацювала безкоштовна функція перевірки обмінних файлів, необхідних для реєстрації земельних ділянок. Рівень відмов у реєстрації скоротиться до 4%.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час презентації мобільного додатка “Дія”.

Обмінні файли, необхідні для реєстрації земельних ділянок - XML файли – перед подачею можна буде безкоштовно перевірити. Відповідну функцію перевірки сьогодні запустив Держгеокадастр.

“Відтепер, якщо ви подаєте документи для реєстрації земельної ділянки, ваш файл може бути автоматично перевірений програмою і ви отримаєте зворотний зв’язок із переліком помилок, якщо ви їх припустилися”, - сказав Глава Уряду.

За його словами, раніше люди могли місяцями не отримувати відповіді, а в разі зворотного зв’язку їм не повідомлялося про те, яку саме помилку в файлі вони допустили.

“Це ще один крок до прозорої роботи Держгеокадастру та усунення корупційних ризиків. Такі інструменти як функція перевірки XML файлів, відкриті на початку року координати, що дозволили, до речі, ліквідувати тіньовий ринок з річним оборотом в 250 млн грн, - тепер точно не дозволять відмовляти у реєстрації земельної ділянки за вигаданими причинами. Для людей це економія часу і ресурсів. Держава продовжує покращувати свої сервіси”, - прокоментував Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Як показав аналіз заяв про державну реєстрацію, понад 60% відмов стосувалися зауважень щодо правильності заповнення та валідності обмінного файлу. Тобто могли відмовити через помилку в обмінному файлі, при цьому не вказуючи яку саме. Відтепер перед подачею можна перевірити, зрозуміти чи все правильно заповнено, виявити помилки та отримати протокол перевірки, який зберігатиметься у системі протягом 90 діб.

Вказаний сервіс буде доступний на порталі електронних послуг Держгеокадастру (https://e.land.gov.ua).

Крім того, при подачі електронної заяви на державну реєстрацію земельної ділянки передбачена можливість зробити посилання на протокол перевірки обмінного файлу. Також є можливість по QR коду перевірити валідність файлу.

Як зазначається в Держгеокадастрі, до відкриття координат - середня кількість відмов по країні була 28 %. Після їх відкриття - 14%. Перевірка зменшить ще більше, очікується до 4%.

Довідково

Обмінний XML файл – це електронний документ, на основі якого вносяться відомості в систему Державного земельного кадастру, він формується та підписується електронним цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника.

XML файл на земельну ділянку містить в собі відомості про земельну ділянку, а саме: координати межі ділянки, площу, розміри сторін, цільове призначення, наявні обмеження у використанні земельної ділянки, документацію, на основі якої було створено ділянку, кадастровий номер та особу розробника цього обмінного файлу.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України