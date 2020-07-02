Олексій Гончарук: Ринок землі, у разі ухвалення, буде реалізований найкращим чином. Уряд над цим працює

Уряд забезпечить ефективну реалізацію закону про ринок землі, якщо депутати ухвалять його в другому читанні. Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав під час «Години запитань до Уряду» у Парламенті.

«Зараз почали розгляд одного з найважливіших для країни рішень — про ринок землі. Не про продаж або розпродаж, як багато хто маніпулює, а про цивілізований ринок землі з правом українців самостійно розпоряджатись своєю землею. Україна посилає всьому світу сигнал, що ми готові працювати за цивілізованими правилами, що не будемо забороняти людям розпоряджатися своєю власністю. Зі свого боку Уряд працює над тим, щоб забезпечити ефективну реалізацію закону про ринок землі, якщо його ухвалять у другому читанні», — сказав Олексій Гончарук.

Прем’єр-міністр нагадав, що з 1 лютого в Держгеокадастрі вже запрацювала система автоматичного аналізу документів файлів, які надаються в земельний кадастр.

«Ми ліквідували корупційну складову в реєстрації земельних ділянок. Як це працює? Тепер, якщо ви подаєте документи для реєстрації земельної ділянки, ваш файл може бути автоматично перевірений програмою, і ви отримаєте зворотний зв’язок із переліком помилок, якщо ви їх припустилися», — пояснив Голова Уряду.

Він додав, що це вирішує багаторічну бюрократичну проблему, коли люди спочатку місяцями не отримували відповіді на запити з реєстрації земельної ділянки. А коли їм все ж відповідали, то не зазначалось, яка саме помилка у файлі була допущена людиною. Через це люди роками не могли зареєструвати земельну ділянку.

«Тому не вірте в маніпуляції, що система не буде готова до запуску повноцінного ринку землі. Система буде готова, і ринок землі буде реалізований найкращим чином. Уряд над цим працює», — підкреслив Олексій Гончарук.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України