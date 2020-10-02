Олексій Гончарук: У кожному регіоні за своєчасний старт “Великого будівництва” відповідають голови ОДА

2020 – це рік “Великого будівництва”, інфраструктурної модернізації України. В кожному регіоні за своєчасний старт і реалізацію проекту “Велике будівництво” відповідають голови облдержадміністрацій. Про це повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час селекторної наради з керівниками ОДА.

«Програма Президента “Велике будівництво” стартує з 1 березня. Ми починаємо масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні. З боку Уряду ми забезпечимо регіони всім необхідним, щоб будівництво почалось вчасно. Головна задача керівників ОДА — це вчасна координація діяльності з профільними міністерствами та відомствами та координація роботи на містах», — сказав Олексій Гончарук.

Він пояснив, що загальна логіка програми “Велике будівництво” дуже проста.

У кожної області має бути узгоджений з Міністерством розвитку громад та територій перелік об’єктів, які область планує побудувати або відремонтувати протягом року. До 14 лютого всі області мають узгодити перелік об’єктів на будівництво з Мінрегіоном в рамках ДФРР, який для багатьох є основним джерелом фінансування.

Окремо області також мають узгодити з Укравтодором перелік доріг, які планують побудувати в рамках Дорожнього фонду. В пріоритеті — дороги до опорних шкіл та лікарень.

З усіх областей, які до 1 лютого мали подати Укравтодору ці документи, тільки шість вже мають узгоджений перелік доріг. Ще 13 планів областей — в процесі узгодження.

Решта шість областей не подали поки що жодного документа до Укравтодору та не мають чітких планів, які саме дороги вони мають ремонтувати.

Глава Уряду додав, що до наступного тижня у кожного керівника ОДА має бути конкретний план області з переліком всіх об’єктів та доріг до них. Ці плани кожен голова облдержадміністрації презентує наступного тижня в Києві на Уряді.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України