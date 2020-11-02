Інформація про доходи урядовців за січень 2020 року

Уряд продовжує публікувати інформацію про доходи Прем'єр-міністра, міністрів та їх заступників.

Кабінет Міністрів працює відкрито та прозоро і тому така інформація оприлюднюватиметься на Урядовому порталі щомісяця.

Наразі ознайомитися з розрахунком заробітної плати урядовців за січень 2020 року можна ТУТ

Слід зазначити, що в січні виплати нараховувалися за старими правилами. Але вже в лютому, відповідно до ухваленого 5 лютого Урядом рішення, зарплати міністрам та іншим високопосадовцям нараховуватимуться з прив’язкою до середньої зарплати по Україні через встановлений коефіцієнт. При цьому, премії будуть не більше одного окладу та відповідно до оцінки діяльності за результатами кварталу.

«Справедливим буде прив’язати зарплати міністрів, заступників міністрів й інших високопосадовців до середньої зарплати по країні через коефіцієнт: Прем’єр-міністр та міністри — 5 середніх зарплат; заступники міністрів — 4,5. Максимальна премія — не більше, ніж один оклад», - зазначав на відповідному засіданні Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України,