Олексій Гончарук: Велике будівництво стартує менше, ніж за три тижні. Усі необхідні механізми Урядом створені

Менше ніж за три тижні — 1 березня стартує президентська програма «Велике будівництво». Усі необхідні механізми для початку будівництва Урядом створені. Про це сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час участі у заході «Зшити Україну: безпека, будівництво, фінансування» у Державному агентстві автомобільних доріг.

«Тепер вся відповідальність за вчасний старт будівництва на головах ОДА. Наприклад, у нас досі є три області, які не погодили жодних планів з Укравтодором по переліку доріг на будівництво та ремонт у 2020 році. Це — Закарпатська, Львівська, Сумська області. «Велике будівництво» – це не про асфальт чи бетон. Це про нову якість життя українців! Часу на «розкачку» немає — маємо працювати швидко, якісно та скоординовано», — сказав Олексій Гончарук.

Він додав, що в цьому році Уряд спільно з Укравтодором планують побудувати або відремонтувати мінімум 4 тис. км доріг. На це у 2020 році виділили безпрецедентну в історії України кількість грошей — рекордні 85 млрд грн.

«Через 5 років ми маємо привести до хорошого стану значну частину основних доріг загальнонаціонального значення. Як це робити — ми вже знаємо, фінансування — є, підтримка на центральному рівні — є. Тому, якщо хтось із своїми завданнями не впорається, то будемо приймати кадрові рішення», — наголосив Прем’єр-міністр.

Президент Володимир Зеленський також зазначив, що цього року почнеться принципово новий підхід до будівництва доріг в країні.

«Довгі роки у нашій країні існував так званий успішний стартап, завдяки якому деякі чиновники побудували собі не один маєток. Цей стартап називається ямковий ремонт. Він повинен піти в минуле. Ми говоримо про будівництво та капітальний ремонт доріг. У загальному обсязі робіт вони мають становити не менше 80%», – сказав Президент Володимир Зеленський.

За словами Голови Укравтодору, зараз його відомство працює над значним спрощенням всіх бюрократизмів у ціноутворенні. «Ми залучаємо до роботи міжнародних експертів з оцінки якості та узгоджуємо політики з Антимонопольним комітетом. Ми не маємо права втратити цей рік через певні процедурні нюанси», — сказав Голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Окрему увагу під час зустрічі присвятили питанню захисту доріг.

«У 2020 році плануємо розкрити потенціал річкових перевезень і максимально розвантажити автошляхи. Надійним запобіжником від руйнування дорожньої інфраструктури перевантаженим автотранспортом стане габаритно-ваговий контроль», — сказав Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він додав, що для цього будуть встановлені 25 WiM-комплексів (система зважування у русі) на дорогах державного значення. Крім цього, буде перезавантажено Укртрансбезпеку. Мова йде про оновлення штату інспекторів, відеофіксацію їхніх дій і залучення представників областей та громадськості.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України