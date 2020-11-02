У 2020 році плануємо розкрити потенціал річкових перевезень і максимально розвантажити автошляхи, – Владислав Криклій

У 2020 році плануємо розкрити потенціал річкових перевезень і максимально розвантажити автошляхи. Про це заявив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час Стратегічної зустрічі «Зшити Україну: безпека, будівництво, фінансування», присвяченої дорогам України. Зустріч відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського сьогодні, 11 лютого 2020 року, у Києві. У зустрічі взяли участь: Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, Міністр фінансів України Оксана Маркарова, Голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков, Голова Державної податкової служби Сергій Верланов, керівництво Офісу Президента України, ДАБІ, Антимонопольного комітету України, а також народні депутати України, очільники обласних державних адміністрацій і служб автомобільних доріг України, представники бізнесу.

«Дороги 2020 – будуємо та захищаємо. Це мотто дорожньої галузі цьогоріч. Ми хочемо з’єднати українців якісними та безпечними дорогами. Рекордне фінансування дорожнього будівництва у 2020 році дозволить відновити рекордну кількість кілометрів. Але ми повинні не тільки будувати і ремонтувати, а й захищати дороги. Тоді кошти платників ми будемо витрачати на створення нової інфраструктури, а не на нескінченне латання старої. Починаємо розвантаження доріг. У 2020 році плануємо розкрити потенціал річкових перевезень і максимально розвантажити автошляхи», – заявив Владислав Криклій.

Очільник Міністерства повідомив, що 1 млн тонн вантажів, перевезених річкою, зменшує витрати на ремонт доріг на 1 млрд гривень впродовж 4 років. «У 2019 річкові перевезення зросли на 20%. Цьогоріч плануємо покращити показники річкових перевезень 2019 року. В цьому нам допоможе підтримка народних депутатів і ухвалення закону про внутрішні водні шляхи. Також ремонтуємо шлюзи Дніпровського каскаду, що дозволить переорієнтувати на річку додаткових 3 млн тонн експортних вантажів, та реалізовуємо проект Е-40, який дозволяє залучити 5-7 млн тонн транзитних вантажів. Водночас збільшуємо вантажопотік на Укрзалізниці. У цьому році ми модернізуємо інфраструктуру припортових залізничних станцій, що дозволить перевезти залізницею експортних вантажів на 46 млн тонн більше, а значить на дорогах буде 46 млн тонн менше. Тож, прибравши мільйони тонн вантажів з дороги, зекономимо мільярди державних коштів», – наголосив Владислав Криклій.

Міністр інфраструктури підкреслив, що запроваджуваний дієвий габаритно-ваговий контроль стане надійним запобіжником від руйнування дорожньої інфраструктури перевантаженим автотранспортом: «Автоматичний габаритно-ваговий контроль у 2020 році перейде до повноцінного функціонування. Перші 6 комплексів уже працюють у тестовому режимі. У 2020 році проводимо сертифікацію пілотних WiM комплексів. 25 WiM будуть встановлені на дорогах державного значення, в основному на мостах через Дніпро та біля портів. Плануємо тестування роботи Центру обробки даних і запровадження обміну інформацією Укртрансбезпека – МВС».

Очільник Міністерства також зауважив, що перезавантаження Укртрансбезпеки, що включає оновлення штату інспекторів, відеофіксацію їхніх дій і залучення представників областей та громадськості, сприятиме збереженню автодоріг.

Владислав Криклій підкреслив, що відновлюючи автошляхи та захищаючи їх від руйнування, Міністерство вживає комплекс заходів для підвищення безпеки людей. За його словами, у 2020 році на будівництво інфраструктури безпеки передбачено 1,5 млрд грн видатків із Дорожнього фонду. Це дасть можливість побудувати та облаштувати 35 розв’язок кільцевого типу, 20 різнорівневих пішохідних переходів, 500 пішохідних переходів у місцях з найбільшою концентрацією ДТП, автономне освітлення 500 пішохідних переходів, а також ліквідувати 16 місць концентрації ДТП і встановити світлофори «на вимогу» на нерегульованих пішохідних об’єктах, дорожні знаки з підсвіткою та сигнальними лампами.

«Ми не просто будуємо, а запроваджуємо нові стандарти під час облаштування пішохідних переходів, розв’язок та інших об’єктів. Зигзагоподібні пішохідні переходи ми вже включили до ДБН, необхідно тепер реалізувати їх на практиці. Зараз тривають процедури стандартизації щодо піднятих пішохідних переходів, найближчим часом їх можна буде облаштовувати. Це сучасні рішення, які потребують втілення, і ми розраховуємо на вашу допомогу. Наше стратегічне завдання – зменшити аварійність на дорогах на 30 відсотків», – зауважив Міністр інфраструктури України.

«Нові дороги мають стати безпечними. Для зменшення аварійності розробляємо інформаційну систему моніторингу безпеки дорожнього руху та впроваджуємо автоматичну фіксацію порушень ПДД. У тестовому режимі система почне працювати у березні 2020 року. Вже придбано центр автоматизованої обробки даних, програмне забезпечення, 30 комплексів автоматичної фіксації порушень. 250 комплексів автоматичної фіксації порушень впродовж 2020 року будуть встановлені на дорогах державного значення. Також залучаємо міста до розміщення автофіксації на міських шляхах. У нас одна спільна мета – зберегти людські життя. І тільки разом ми зможемо її досягти», – наголосив Владислав Криклій.

Міністерство інфраструктури України