Промисловий безвіз, спільний авіаційний простір, єдиний цифровий ринок — Олексій Гончарук розповів про пріоритети України та ЄС на 2020 рік

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук обговорив із Комісаром ЄС з політики сусідства та переговорів щодо розширення Олівером Варгеї пріоритети двосторонньої співпраці України та ЄС на 2020 рік, зокрема, актуалізацію Угоди про зону вільної торгівлі, поглиблення інтеграції у цифровий ринок ЄС, співпрацю в сферах енергетики та екології.

На прес-брифінгу за підсумками зустрічі Прем’єр-міністр повідомив: «Щойно підписали нову Програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки в Україні на 25 млн євро. Це важливий крок для розвитку співробітництва у цифровій сфері”.

Цю Угоду розробляли за участі Міністерства цифрової трансформації України. Підписали її Віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та Комісар ЄС з політики сусідства та переговорів щодо розширення Олівер Варгеї. Фінансування допоможе підвищити ефективність та безпеку надання державних послуг онлайн, покращить доступ до них громадян та бізнесу.

Олексій Гончарук нагадав про амбітну цифрову трансформацію, яку нині здійснює Уряд України, зокрема, лише минулого тижня презентувавши мобільний застосунок “Дія”.

“Наша мета – до 2024 року надавати онлайн 100% державних послуг. Вже цьогоріч плануємо перевести в онлайн 80% послуг, які користуються найбільшим попитом. Діджиталізація не просто робить державні сервіси зручними для громадян, а викорінює корупцію, робить українські інституції міцними”, - заявив він.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук нагадав, що Кабінет Міністрів під його керівництвом став першим в історії Урядом України, який вніс до своєї Програми чітку ціль: аби до 2024 року Україна досягла відповідності економічним критеріям вступу до ЄС. Він також звернув увагу на два ключові пріоритети України у співпраці з ЄС цього року: “промисловий безвіз” та Угоду про спільний авіаційний простір.

“Вже у 2020 році особисто я очікую проривів за двома напрямками. По-перше, «промисловий безвіз». Ми очікуємо приїзду до України попередньої оціночної місії ЄС для початку перемовин. По-друге, Угода про «Спільний авіаційний простір», прогрес у перемовинах щодо якої став можливим внаслідок Брекзіту”, - зауважив він.

Однією з тем зустрічі, за словами Прем’єр-міністра, стала також актуалізація Угоди про зону вільної торгівлі. Глава українського Уряду зазначив: «Найважливіша задача – привести параметри Зони вільної торгівлі у відповідність до реальної структури торгівлі між Україною та ЄС, надалі лібералізувати торгівлю, досягти балансу, який створить кращі можливості для обидвох сторін, і зокрема, для українських експортерів в ЄС».

Окрему увагу сторони приділили питанням енергетики та екології. «Україна пропонує Євросоюзу започаткувати структурований діалог для напрацювання порядку денного в рамках Європейської зеленої угоди», – зазначив глава українського Уряду та додав, – «до 2023 року ми плануємо повністю синхронізувати українську енергетичну систему з Європейською мережею системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E). Досягнути цієї мети вдасться лише у тісній взаємодії з ЄС».

Підсумовуючи, Прем’єр-міністр зауважив: «Ми зацікавлені у дедалі більшому залученні ЄС до розробки та впровадженні реформ в Україні. Водночас, ми прагнемо також більшого доступу до ринків та фінансових інструментів ЄС».

Насамкінець Олексій Гончарук відзначив активну співпрацю України та ЄС з підготовки до Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться 7 липня у Вільнюсі, Литва.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України