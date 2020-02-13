Олексій Гончарук: Уряд працює над збільшенням власного видобутку газу, щоб українці платили менше за опалення

Уряд працює над тим, щоб збільшити власний видобуток газу. Це забезпечить насамперед зменшення плати українцями за опалення. Про це сказав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час робочої поїздки до Полтавської області.

Глава Уряду відвідав одну із полтавських свердловин Укргазвидобування, щоб поспілкуватися з працівниками родовища та зрозуміти, що заважає галузі розвиватися.

«Полтавська область — один із головних нафтогазовидобувних регіонів України. Понад 40% українського газу та кожна п’ята тонна нафти та конденсату надходить з Полтавщини. Але цього мало. Україна повинна ефективніше розпоряджатися надрами. Без «смотрящіх» і груп впливу», — сказав Олексій Гончарук.

Він додав, що на центральному рівні Уряд разом з Держгеонадра вже зробили низку кроків для розвитку галузі. Зокрема, спростили дозвільні процедури та упровадили електронні аукціони. Наразі до підписання готуються 9 угод з розподілу вуглеводневих надр.

«Ми запустили Інвестиційний атлас надрокористувача, на який нанесли більше 100 готових до надрокористування об’єктів, зокрема перспективні нафтогазові площі. У лютому вже стартують 12 аукціонів по ділянках через електронні торги. Важливо, що ми продаємо не самі родовища, а лише дозволи на користування надрами», — наголосив Олексій Гончарук.

Також вже розробили комплекс важливих законодавчих змін для пожвавлення українського газовидобутку: зміни до Кодексу України про надра, до Закону «Про нафту і газ» та Закону «Про угоди про розподіл продукції», які має підтримати Парламент.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України