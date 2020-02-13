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Олексій Гончарук: Уряд працює над збільшенням власного видобутку газу, щоб українці платили менше за опалення

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Уряд працює над тим, щоб збільшити власний видобуток газу. Це забезпечить насамперед зменшення плати українцями за опалення. Про це сказав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час робочої поїздки до Полтавської області.

Глава Уряду відвідав одну із полтавських свердловин Укргазвидобування, щоб поспілкуватися з працівниками родовища та зрозуміти, що заважає галузі розвиватися.

«Полтавська область — один із головних нафтогазовидобувних регіонів України. Понад 40% українського газу та кожна п’ята тонна нафти та конденсату надходить з Полтавщини. Але цього мало. Україна повинна ефективніше розпоряджатися надрами. Без «смотрящіх» і груп впливу», — сказав Олексій Гончарук.

Він додав, що на центральному рівні Уряд разом з Держгеонадра вже зробили низку кроків для розвитку галузі. Зокрема, спростили дозвільні процедури та упровадили електронні аукціони. Наразі до підписання готуються 9 угод з розподілу вуглеводневих надр.

«Ми запустили Інвестиційний атлас надрокористувача, на який нанесли більше 100 готових до надрокористування об’єктів, зокрема перспективні нафтогазові площі. У лютому вже стартують 12 аукціонів по ділянках через електронні торги. Важливо, що ми продаємо не самі родовища, а лише дозволи на користування надрами», — наголосив Олексій Гончарук.

Також вже розробили комплекс важливих законодавчих змін для пожвавлення українського газовидобутку: зміни до Кодексу України про надра, до Закону «Про нафту і газ» та Закону «Про угоди про розподіл продукції», які має підтримати Парламент.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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