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У фокусі нашого Уряду - людина. Уряд звітує про «Топ-100 досягнень»

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Уряд уже подав до Парламенту повний Звіт про діяльність від початку своєї роботи, а також створив спеціальний веб-сайт, у якому відображені Топ-100 досягнень. Про це сказав Міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет.

«Коли ми готували цей звіт, ми намагались не записувати у досягнення «ухвалення актів», «проведення заходів» тощо. Лише те, що реально змінює стан речей в нашій країні. Власне, це продовження принципу “людиноцентричності”, який ми заклали у нашій Програмі діяльності Уряду”, - пояснив Міністр.

Він додав, що вперше до ключових KPI роботи Уряду віднесено динаміку конкретних індикаторів, які відображають якість життя українців, а не проведення будь-яких заходів чи нарад.

Ознайомитися з переліком досягнень Уряду за напрямками можна за посиланням: https://program.kmu.gov.ua/report

Служба Міністра Кабінету Міністрів України

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