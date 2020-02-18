Олексій Гончарук: Уряд захищає людей праці: цивілізовані умови роботи та легальне працевлаштування для українців

Уряд створює цивілізовані умови роботи та забезпечує легальне працевлаштування. Про кроки в цьому напрямку та про перші результати обговорили на нараді під головуванням Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

«За даними Держстату, майже кожен 5 українець працює неофіційно. Найбільше в сільському господарстві, оптовій та роздрібній торгівлі, будівництві, транспорті та кур’єрській діяльності. Ці працівники не захищені. Уряд розпочав кампанію по виводу з тіні ринку праці. Адже це не тільки сплата податків, надходження до бюджету. Це, в першу чергу, створення цивілізованих умов праці, гарантування працівникам дотримання їх прав та соціальних гарантій», - зазначив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Найчастіше підприємці не реєструють свою економічну діяльність, приймають на роботу людей без оформлення трудових відносин, приховують частини відпрацьованого робочого часу та заробітної плати, маскують трудові відносини під виглядом інших форм, наприклад, фіктивної самозайнятості тощо.

На виконання доручення Прем’єр-міністра Державна служба України з питань праці вже провела перший етап заходів з виведення з тіні ринку праці. Зокрема, з 20 по 31 січня пройшла інформаційна кампанія. 600 інспекторів праці відвідали та провели роз’яснювальну роботу більше 180 тисячам роботодавців у сфері торгівлі, при цьому у більше 56 тисяч випадках до візитів долучались Пенсійний фонд, Державна податкова служба, Державна служба зайнятості, місцеве самоврядування.

Результатом такої активної інформаційної кампанії стало те, що лише за два тижні у січні цього року до ДПС надійшло 107,1 тис. повідомлень про укладення трудових договорів з 202 тис. працівниками.

В цілому ж загальна динаміка працевлаштування у сферах, де проводилась інформаційна кампанія, зросла у порівнянні до січня 2019 року на 25,8%.

Другий етап - з 10 по 21 лютого – це інспекційна кампанія. Інспектори перевірятимуть роботодавців, що мають потенційно незадекларованих 4 і більше осіб. Для проведення такої роботи Держпраці планує збільшити кількість інспекторів. Зокрема, відповідне навчання пройдуть 1200 інспекторів, які на даний час відповідають лише за безпеку праці.

Крім того, вже розроблено спеціальний мобільний додаток, яким можна буде користуватися при перевірках і в яких буде повна інформація про суб’єкта господарювання. Також різні органи зможуть більш ефективно обмінюватись інформацією за допомогою даного додатка.

У цілому 2020 року інформаційні та інспекційні кампанії будуть проведені в галузі сільського господарства, будівництва, транспорту та кур'єрської діяльності.

«Ми поважаємо бізнес і ніхто не буде заважати його роботі численними перевірками. Але працівники повинні бути захищені. Тому проводитиметься робота, зокрема, роз’яснювальна, щодо переваг офіційного оформлення. Також буде створена гаряча лінія, на яку зможуть поскаржитися ті, хто працює нелегально», - підкреслив Глава Уряду.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України