Уряд тримає під повним контролем весь процес повернення українських громадян з Китаю, — Арсен Аваков

Уряд тримає під повним контролем та вживає всі заходи безпеки всього процесу повернення українських громадян з Китаю та недопущення поширення інфекції коронавірусу в Україні. Про це сказав Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час прямого ефіру програми «Свобода слова» на ICTV.

За словами Міністра, на борт літака після медичного контролю візьмуть тільки тих людей, у кого температура тіла не перевищуватиме 37,2 °C.

«Українці до літака в Ухані прибудуть у зазначений час у супроводженні китайських спеціалістів. На жаль, ті, у кого температура буде вищою 37,2 °C, не полетять на літаку, тому що у них ризик захворювання коронавірусом вищий. Ці люди в супроводженні консула будуть відправлені до місцевої китайської лікарні, де проходитимуть відповідне лікування», — пояснив Арсен Аваков.

Кожен пасажир, який буде евакуйований українським літаком, до посадки підписуватиме інформовану добровільну згоду на проведення ізоляції та спостереження за станом здоров'я, діагностику й лікування. У разі відмови —людина не евакуюватиметься.

На борту літака люди отримають відповідні засоби гігієни та медикаменти.

Крім того, на борту буде 16 осіб екіпажу, поліцейський, два лікарі, медсестра, військовий, працівник консульства, які добровільно погодилися забезпечити порядок та процес перельоту. Всі вони пізніше разом з евакуйованими громадянами будуть проходити обсервацію.

Міністр повідомив, що літак з Уханя прибуде в Україну на спеціальну санітарну смугу, а пізніше пройде спеціальну дезінфекцію.

Увесь екіпаж та громадяни у супроводі правоохоронних органів відбудуть на спеціальному транспорті у визначене місце для проходження 14-денної обсервації.

Арсен Аваков розповів, що всі відходи будуть утилізовані в спеціальний спосіб, і вони не будуть потрапляти у загальну каналізацію. Самі каналізаційні стоки в обов’язковому порядку все одно будуть дезінфіковані. Відходи, які неможливо спалити — будуть проходити процедуру обеззараження.

Крім того, неподалік місця обсервації буде розгорнутий штаб сил Нацгвардії і ДСНС.

Після завершення терміну перебування на карантині, людей відпустять, якщо не буде негативних показань лікарів.

«Україна – держава, яка бореться за кожного українця. Ми їх повинні забрати і врятувати», — сказав Міністр.

На борт, окрім українців, візьмуть також іноземних громадян, зокрема Росії, Білорусі, Нідерландів, Аргентини та інших країн, за евакуацію яких держави заплатять Україні.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України