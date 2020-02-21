Ситуація у Нових Санжарах під контролем Уряду, — Олексій Гончарук

Усі евакуйовані з Китаю люди пройшли перевірку, не мають симптомів гострих респіраторних захворювань та перебувають у повній безпеці. Ситуація у Нових Санжарах під контролем Уряду і підстав для паніки немає. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу у Нових Санжарах на Полтавщині.

Глава Уряду приїхав у Нові Санжари, щоби особисто переконатися, що все забезпечено для належного проходження обсервації евакуйованими громадянами та безпеки оточуючих.

«Поговорив з людьми, які перебувають у санаторії. Пересвідчився, що тут є все необхідне. Об’єкт знаходиться під охороною та наглядом медиків-інфекціоністів. Ситуація під повним контролем Уряду», — наголосив Олексій Гончарук.

На території об’єкта для охорони людей залишається 300 працівників Нацгвардії, ще 100 нацгвардійців — в резерві. Нацполіція посилила патрулювання в регіоні.

Троє медичних працівників, які перебували з евакуйованими людьми під час польоту, і надалі залишаються з ними. Додатково на території місця обсервації буде перебувати ще один медик. Крім того, безпосередньо з розміщеними на проходження обсервації ані персонал медцентру, ані оточуючі контактувати не будуть.

Внаслідок провокацій місцевих мешканців, які не давали автобусам з людьми проїхати на територію медичного центру, 9 правоохоронців отримали поранення, 5 з них — середньої тяжкості. У двох автобусах, які везли людей, розбиті вікна. Відповідно поліція вже порушила кримінальні провадження.

За словами Глави Уряду, відеоматеріалів для ідентифікації тих, хто кидав каміння — достатньо, і всі винні будуть покарані за всією суворістю закону.

«Ми ретельно готували всі заходи по евакуації, керуючись єдиною метою — безпекою людей. Тому жодної загрози для перебуваючих там і оточуючих об'єкт не несе. Проте Міністр охорони здоров’я буде перебувати тут, щоби власним прикладом показати, що все нормально і підстав для паніки немає», — сказав Олексій Гончарук.

Він закликав громадян України не піддаватися на провокації, дотримуватися публічного порядку та із розумінням поставитися до ситуації українських громадян та іноземців, які потребують допомоги держави у складній ситуації.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України