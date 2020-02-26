Нульова толерантність до корупції - Уряд перезавантажує ДФС

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вимагає знищити корупцію в органах ДФС. Про це йшлося на зустрічі з новопризначеним т.в.о Голови Державної фіскальної служби Сергієм Солодченком.

“В Україні має бути нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. Вимагаю тотального перезавантаження в ДФС. У системі не повинно залишитися жодного працівника, який залучений в корупційні схеми”, - сказав Прем'єр-міністр України.

Олексій Гончарук підкреслив, що очікує від нового керівництва ДФС докорінних змін в системі роботи служби.

“ДФС повинна змінити принцип роботи - чесні підприємці можуть працювати спокійно, а злочинці - будуть покарані”, - підкреслив Олексій Гончарук.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України