Укравтодор презентував інтерактивну мапу

27 лютого команда Укравтодору презентувала комплексне веб-рішення «Інтерактивна мапа Укравтодору». Її основним завданням є надання актуальної та достовірної інформації про ключові логістичні артерії України — дороги державного значення.

Можливості Інтерактивної мапи Укравтодору

1. Контроль за дотриманням програми будівництва і ремонтів (Дорожня стратегія 2020). Наразі на мапі вже можна побачити усі ділянки, що будуть відремонтовані за базовим сценарієм оновлення доріг у цьому році. Служби автомобільних доріг у регіонах додаватимуть на мапу актуальні ділянки, коли з’являтимуться нові постанови Кабінету Міністрів України щодо запуску дорожніх робіт за іншими джерелами фінансування.

«Підрядні організації отримують гроші на утримання доріг – це і дрібні ремонти, і забезпечення наявності дорожніх знаків та розмітки, і прибирання доріг від снігу. Завдяки інтерактивній мапі бізнес зможе оперативно отримувати інформацію про наявні проблеми та вчасно вирішувати їх. Задача Укравтодору – застосовувати санкції до підрядника, який порушує вимоги контракту», — зазначив Голова Укравтодору Олександр Кубраков.

2. Відкриті комунікації — громадяни можуть отримувати об’єктивну й актуальну інформацію щодо стану проїзду (ремонтів, ДТП, перекриття руху, ускладнення руху), про об’єкти придорожнього сервісу, розташування паркінгів та аварійно-небезпечних ділянок, погодних умов на дорогах тощо. Наразі основними джерелами отримання даних є інформація від дорожніх служб, дані гідрометеоцентру, системи Weigh-in-motion, дорожніх засобів контролю (лідарів, сканерів, камер), GPS-трекерів на техніці підрядників і звернення громадян про ситуації на дорогах. Також у рамках партнерської взаємодії налагоджуються домовленості про обмін даними зі міжнародними IT-компаніями, які працюють в Україні.

«Ми віримо у партнерство. Наразі є низка дійсно корисних додатків — такі як Waze, Bolt, Uber, Дія тощо. І для нас важливо, щоб вони почали інтегруватися з нашою мапою. Адже, якщо ви користуєтесь Waze, зрозуміло, що не має особливого сенсу встановлювати ще кілька схожих додатків. Наш пріоритет — систематизувати всі звернення в одному місці і мати можливість їх ефективно опрацьовувати», — зазначила Радник Голови Укравтодору Яніка Мерило.

3. Модуль звернення — це функція мапи, за допомогою якого можна надсилати до Укравтодору інформацію про існуючі проблеми, які перешкоджають комфортному проїзду (незадовільний стан доріг, перешкоди руху, події на дорогах тощо).

«Принцип роботи модуля звернення доволі простий. Громадянин їде автомобільною дорогою — у процесі руху у нього виникають питання. Наприклад, відсутнє освітлення, сміття на узбіччі, вибоїна, перешкода руху тощо. Тепер він має можливість з допомогою браузера напряму звертатися до Укравтодору. Звернення потрапить до диспетчера, а громадянин надалі зможе відстежувати статус його опрацювання і виконання», – розповідає Директор ДП «Укрдорзв'язок» Вадим Горюшко.

Соціальний ролик присвячений мапі

Інтерактивна мапа Укравтодору