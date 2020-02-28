Транспортувати ймовірних інфекційних хворих на коронавірус будуть на спеціальному санітарному гелікоптері

ДСНС України заступив на цілодобове чергування санітарний вертоліт МІ-8, спеціально обладнаний для транспортування інфекційних хворих. Про це сьогодні повідомив Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Міністр розповів, що вертоліт брав участь у миротворчих місіях ООН і востаннє працював у Республіці Малі. Він переданий ДСНС на умовах безоплатного контракту. Екіпаж і медперсонал вертольоту – це команда медиків, які пройшли спеціальну підготовку.

«Ці люди працювали під час епідемії «Ебола» - виконували роботи по евакуації хворих і проводили рятувальні операції. За один рейс вертоліт може взяти 4 - 6 хворих. Евакуація на ньому можлива на відстань 1200 км, тобто по всій території нашої країни», - зазначив Арсен Аваков.

Вертоліт наразі експлуатується ДСНС України за спеціальним контрактом авіакомпанією "Українські вертольоти". Спеціалісти готові працювати на ньому у найскладніших умовах.

Також Міністр розповів, що вертоліт обладнаний ізоляційною капсулою BIO-BAG EBV-30/40, біозахисними комплектами, знезаражувальним душем, ізоляційною камерою та спеціальним модулем, в якому фіксується капсула на час польоту.

Окрім цього, Арсен Аваков відзначив, що наразі тотальний скринінг температури проходить майже на всіх пунктах пропуску, включаючи КПВВ на кордоні з тимчасово окупованою АР Крим та окремими районами Донецької та Луганської областей. Прикордонники мають протокол чітких дій, якщо виявлять на кордоні людину з ознаками захворювання.

Міністерство внутрішніх справ України