Міноборони: З 1 березня усі бойові частини ЗСУ перейшли на нову систему харчування

З початку березня поточного року усі бойові частини Збройних Сил України перейшли на нову систему харчування за каталогом продуктів. В оновленому меню тепер є більше 400 найменувань продуктів, з яких можливо скласти щоденний раціон військових. Головна умова - не вийти по сумі за межі вартості добового комплекту, який під час аукціонів визначений в межах від 67 до 74 грн за один добовий комплект.

Наразі у військовослужбовців з’явилася можливість вибрати собі обіди, сніданки та вечері на власний смак і за сезоном. Відкриваючи каталог продуктів харчування, наданий постачальними компаніями-переможцями процедури публічних закупівель, командир військової частини може обирати продукти у віртуальному супермаркеті.

Реформування застарілої системи харчування створило широкі можливості у забезпеченні щоденного меню військовослужбовців продуктами, звичайними у цивільному житті, але раніше недоступними людям у військовій формі.

Тепер за результатами регулярного моніторингу прослідковується позитивне сприйняття військовослужбовців запровадженої системи харчування. Водночас розпочато експеримент із малими гарнізонами, які безпосередньо не задіяні в операції ООС, для приведення якості харчування до рівня бойових підрозділів.

Варто зазначити, що забезпечення армії якісним харчуванням є важливим моральним чинником та додатковим мотивуючим фактором, що впливає на обороноздатність України в цілому.

Міністерство оборони України