Олексій Гончарук: Уряд системно боровся з корупцією з першого до останнього дня роботи

Уряд Гончарука системно боровся з корупцією. У багатьох напрямках зламано корупційні схеми, зокрема в багатьох великих компаніях.

«У цьому Уряді не крали. У цьому Уряді не було корупції, і він системно з нею боровся з першого дня до останнього», - наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час виступу у Верховній Раді України.

За його словами, він пообіцяв, що до кінця опалювального сезону Уряд вирішить питання боротьби з корупцією у «Центренерго»: «І ми це зробили. Ми забезпечили проведення аудиту у «Центренерго». І рішення по менеджменту в цій компанії вже прийнято. Таких компаній десятки. Наш Уряд змінив менеджмент у десятках компаній: ОПЗ, Енергоатом, Артемсіль і т.д.».

«Наш Уряд боровся з корупцією на всіх ділянках, які були ввірені Уряду Президентом, Парламентом і українським народом», - наголосив Олексій Гончарук.

За його словами, попри опір старої системи, Уряд ухвалив десятки важких рішень.

За цей період закладено фундамент для перезавантаження країни. Серед досягнень — рекордно низька інфляція, рекордно вигідне розміщення єврооблігацій, ухвалено андбандлінг «Нафтогазу», запуск рекордної приватизації, перші концесійні конкурси, доступні кредити для підприємців та ін.

«6 місяців — це дуже короткий термін, щоб оцінювати результати будь-якого Уряду. Хоча окремі результати нашої з вами роботи українці вже бачать у платіжках», - сказав він.

Олексій Гончарук вірить, що «в залі є дуже багато депутатів, які хочуть, щоб Україна була процвітаючою і сильною країною». Він закликав парламентарів «не збавляти темп, не змінювати напрямок».

«Все те, що ми започаткували разом, — має бути завершено. Реформа ринку землі, вільний обіг капіталу, лібералізація трудових відносин. Все це, друзі, потрібно прийняти», - додав він.

Олексій Гончарук наголосив, що незалежно від свого статусу продовжуватиме працювати, щоб Україна стала успішною.

Він також подякував міністрам, які ухвалювали складні рішення, за спільну роботу.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України