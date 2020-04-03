Верховна Рада призначила Прем’єр-міністром України Дениса Шмигаля

Верховна Рада України призначила Прем’єр-міністром України Дениса Шмигаля. За таке рішення проголосував 291 народний депутат.

У своєму вступному слові Денис Шмигаль зазначив, що продовжить усі починання та реформи попереднього Уряду. Однак, зауважив, що чимало напрямків урядової політики вимагають посилення.

За його словами, необхідно посилити економічний блок Уряду задля недопущення економічної та бюджетної кризи. «Ми маємо переглянути бюджет-2020 особливо в частині соціальних виплат та пенсій простих українців, є видатки, які треба зменшити – це стосується зарплат і премій посадовців, в тому числі міністрів нового Уряду, членів низки наглядових рад та інших чиновників», - заявив Денис Шмигаль.

На його думку, одне з першочергових завдань – це погашення заборгованості перед українськими шахтарями. «Ми не маємо права відвертатися від людей, які щодня ризикують життям і недопустимо знищення вугільної галузі», - зазначив Прем’єр-міністр.

Серйозним викликом є епідемія коронавірусу в світі, перший випадок якого вже зафіксований в Україні, вважає Денис Шмигаль і додає: «Уряд має працювати у двох напрямках. Перший – медичне забезпечення для виявлення та лікування вірусу. Для цього вже багато зроблено, в кожній області визначено медзаклади, які готові приймати потенційно хворих, проінформовані сімейні та інші лікарі, в країні є 12 тисяч ліжкомісць в інфекційних лікарнях, близько 2,5 тисяч інфекційних боксів, але цього замало. Має бути комплексна програма на випадок поширення вірусу і вона стане першою цеглиною в побудові системи захисту населення від біологічних, кліматичних та техногенних загроз. Другий - це підвищення рівня інформування населення і не тільки про те, що робити у випадку захворювання, а й про те, що робить держава для безпеки своїх громадян. Українці мають знати і бачити, що держава їх захищає».

На завершення Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що є прості речі для розуміння, яких не потрібна докторська ступінь з економіки - це просте людське бажання українців жити заможно і гідно, і його Уряд буде робити все, щоб задовільнити ці бажання, адже «очікування великі, терпіння закінчується, а реформи потрібні були на вчора».

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України