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Ми хотіли би подавати воду нашим громадянам у Криму, але не маємо технічної змоги до деокупації півострова, – Денис Шмигаль

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з технічних причин поділити воду, яка піде людям і воду, яка піде на військові бази, неможливо. Тому Україна не може подати воду в Крим до моменту деокупації півострова. Про це він повідомив, коментуючи ток-шоу «Право на владу» на каналі «1+1».

«Формат ток-шоу не найкращий, аби обговорювати складні питання. Наприклад, питання подачі води в Крим. В черговий раз хочу наголосити, що уряд не забуває про українців, які живуть на території тимчасово окупованого українського Криму. Ми хочемо, щоб вони відчували, що ми піклуємося про них. Справді, з технічних причин поділити воду, яка піде людям і воду, яка піде на військові бази неможливо. Ця теза загубилася у галасі студії. Позиція залишається незмінною: ми хотіли би подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної змоги робити цього до деокупації півострова та повернення його до складу України», - заявив Прем’єр-міністр.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

 

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