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Ігор Уманський: Нова програма МВФ є важливою для підтримання фінансової стабільності

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Ігор Уманський провів свою першу офіційну зустріч на посаді Міністра фінансів України. Сьогодні, 6 березня, він зустрівся з Постійним представником МВФ в Україні Йостою Люнгманом.

Під час зустрічі сторони обговорили поточний стан справ та подальші кроки двостороннього співробітництва.

В рамках конструктивного діалогу було наголошено на важливості подальшого співробітництва України з МВФ.

Міністр фінансів Ігор Уманський зазначив, що безумовним пріоритетом для України є продовження активної співпраці із МВФ.

«Програма розширеного фінансування МВФ є важливою для підтримання фінансової стабільності і реалізації структурних реформ в Україні, що є пріоритетом діяльності Уряду. Ми продовжуємо спільно з нашими колегами з МВФ активну роботу для початку програми», - зазначив Міністр.

Він запропонував організувати найближчим часом зустріч керівництва Уряду з керівництвом МВФ у Вашингтоні з метою обговорення подальшої співпраці.

Нагадаємо, у грудні 2019 року в результаті успішних перемовин було досягнуто згоди на технічному рівні (Staff Level Agreement) щодо нової трирічної Програми «EFF» загальним обсягом 5,5 млрд доларів США.

Міністерство фінансів України

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