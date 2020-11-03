Віталій Кличко: «Київ запроваджує протиепідемічні заходи та обмеження»

Із 12 березня у столиці запроваджують план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. Про це заявив у відеозверненні мер Києва Віталій Кличко.

Відео він оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. У дописі до відео Віталій Кличко зазначив, що хоча в Києві не зареєстровано поки жодного випадку захворювання на коронавірус, влада столиці вирішила не чекати й убезпечити мешканців міста.

«Із тим, наскільки глобальний сьогодні світ, і з тією динамікою, з якою розповсюджується епідемія коронавірусу, існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації у столиці, – сказав Віталій Кличко. – Щоб упередити можливе розповсюдження захворювання, влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів. З 12 березня ми запроваджуємо наступні превентивні заходи в Києві:

- Тимчасово обмежуємо освітній процес та забезпечуємо дистанційне навчання в закладах загальної та вищої освіти. У мистецьких, спортивних школах. У дитячих садочках міста.

- Обмежуємо проведення масових заходів у столиці. Це стосується і концертів, конференцій, інших заходів. Кінотеатри скасують сеанси. Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах. У торгових центрах – посилений контроль, там чергуватимуть санітарні лікарі. Попередньо обмеження діятимуть до кінця березня», – наголосив мер Києва.

Також він звернувся до керівників установ та підприємств міста за можливості переглянути робочий графік працівників, у яких є малолітні діти. Громадський транспорт, за словами мера, поки працюватиме в звичному режимі. Увесь його рухомий склад двічі на добу обробляють дезінфікуючими засобами.

«Друзі! Ніякої паніки! Відповідально ставимося до свого здоров’я, дотримуємося правил гігієни. А якщо почуваєтеся зле, – одразу звертайтеся до лікаря. І будьте уважними до людей похилого віку – вони найуразливіші до коронавірусу. Бережіть себе і тих, хто поруч! Разом ми все подолаємо!» – підкреслив Віталій Кличко.

Він нагадав, що вчора ввечері у Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Їх вже 2,5 тисячі, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи доставлять у 7 визначених базових лікарень для прийому хворих із підозрою на коронавірус. Обладнання для експрес-тестування в аеропортах, встановлення якого ініціює столиця, повинне надійти в місто до кінця цього тижня. Його встановлять в аеропортах ім. Сікорського та «Бориспіль».

Офіційний портал КМДА