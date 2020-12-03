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Денис Шмигаль: Міністри відмовились від своїх премій до кінця року

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Сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів прийнято рішення про відміну нарахувань премій міністрам до кінця року. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на брифінгу за результатами засідання.

«Міністри відмовились від своїх премій. Питання премій на політичних посадах буде розглядатися за результатами роботи по року. І тоді ми в суспільній дискусії будемо вирішувати чи заслужили міністри і політики на преміювання», - зазначив Глава Уряду.

За його словами, міністри будуть отримувати заробітну плату, яка не може перевищувати 5 середніх заробітних плат, та надбавки, встановлені законом.

“Ми також прийняли рішення, що надбавка за інтенсивність не може перевищувати 30%”, - підсумував Денис Шмигаль.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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