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З 12 березня запроваджується тритижневий карантин у всіх закладах освіти

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Карантин запроваджується в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління:

  • дошкільної,
  • загальної середньої,
  • позашкільної,
  • професійної (професійно-технічної),
  • фахової передвищої,
  • вищої,
  • післядипломної освіти.

Дане рішення Уряду є підставою для керівника закладу освіти видати наказ про запровадження карантину в закладі.

Карантин триватиме три тижні – з 12 березня до 3 квітня 2020 року. Терміни карантину можуть змінитись в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти.

МОН рекомендує закладам освіти:

  • відмовитись від проведення та участі у масових заходах в приміщеннях та на території закладів освіти, зокрема пробного зовнішнього незалежного оцінювання, олімпіад, змагань, конкурсів, виставок тощо;
  • не направляти здобувачів освіти та співробітників закладів до країн з високим ступенем ризику зараження;
  • інформувати здобувачів освіти та співробітників закладів щодо того, як запобігти поширенню хвороби та дій у випадку захворювання;
  • розробити заходи щодо проведення занять за допомогою дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації;
  • розробити заходи щодо часткового переведення працівників на дистанційну роботу;
  • забезпечити профілактичні заходи, які попередять масове розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій;
  • виділити у гуртожитках закладів профтеху, фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти місця для ізоляції здобувачів освіти з ознаками гострих респіраторних захворювань;
  • виконувати рішення тимчасових обласних протиепідемічних комісій;
  • обмежити проведення запланованих нарад, перевірок, експертиз до нормалізації епідемічної ситуації.

Міністерство освіти і науки України

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