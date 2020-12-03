З 12 березня запроваджується тритижневий карантин у всіх закладах освіти

Карантин запроваджується в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління:

дошкільної,

загальної середньої,

позашкільної,

професійної (професійно-технічної),

фахової передвищої,

вищої,

післядипломної освіти.

Дане рішення Уряду є підставою для керівника закладу освіти видати наказ про запровадження карантину в закладі.

Карантин триватиме три тижні – з 12 березня до 3 квітня 2020 року. Терміни карантину можуть змінитись в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти.

МОН рекомендує закладам освіти:

відмовитись від проведення та участі у масових заходах в приміщеннях та на території закладів освіти, зокрема пробного зовнішнього незалежного оцінювання, олімпіад, змагань, конкурсів, виставок тощо;

не направляти здобувачів освіти та співробітників закладів до країн з високим ступенем ризику зараження;

інформувати здобувачів освіти та співробітників закладів щодо того, як запобігти поширенню хвороби та дій у випадку захворювання;

розробити заходи щодо проведення занять за допомогою дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації;

розробити заходи щодо часткового переведення працівників на дистанційну роботу;

забезпечити профілактичні заходи, які попередять масове розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій;

виділити у гуртожитках закладів профтеху, фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти місця для ізоляції здобувачів освіти з ознаками гострих респіраторних захворювань;

виконувати рішення тимчасових обласних протиепідемічних комісій;

обмежити проведення запланованих нарад, перевірок, експертиз до нормалізації епідемічної ситуації.

Міністерство освіти і науки України