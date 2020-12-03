Ми працюємо на випередження, - Прем’єр-міністр

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів брифінг за підсумками засідання Уряду та розповів про ключові рішення, які спрямовані на протидію поширенню коронавірусної інфекції.

«Крок номер один – це запровадження карантину із завтрашнього дня в дитячих, середніх та вищих навчальних закладах. Це запровадження обмежень на організацію масових заходів в кількості до 200 людей, крім заходів крайньої державної необхідності», – сказав Прем’єр-міністр.

Також, за словами Глави Уряду, була прийнята низка економічних рішень.

«Уряд виділив з державного резерву України перше фінансування в розмірі 100 млн грн для закупівлі засобів індивідуального захисту для забезпечення поточних потреб для всіх організацій», – зазначив Денис Шмигаль.

Одночасно з цим для українських виробників заборонений експорт засобів індивідуального захисту вітчизняного виробництва. Таких підприємств, за словами Глави Уряду, у країні налічується понад чотири сотні.

«Для цих підприємств за рахунок коштів резервного фонду буде проведено державне замовлення, щоби закрити поточні потреби та закрити тримісячний державний матеріально-технічний запас», – відзначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив, що можливість експортування буде відновлена після того, як буде закрита внутрішня потреба України в засобах індивідуального захисту.

«Всі урядові рішення збалансовані. Ми аналізуємо щодня ситуацію в Європі та світі. Ми бачимо, як стрімко розвивається ситуація в інших країнах і не хочемо чекати, коли у нас почнеться параболічне зростання. Ми хочемо максимально захистити українців, хочемо захистити Україну та якомога легше пройти цей період. Ми хочемо мінімізувати наслідки, краще починати діяти трохи раніше або вчасно, ніж запізнитись», – зауважив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр акцентував на тому, що критично важливу роль у протистоянні поширенню вірусу є самоорганізація громадян у тих питаннях, на які Уряд не може впливати. Наприклад, стихійні ринки або година пік у метро.

«Є прості речі, які треба виконувати всім: потрібно дотримуватися певних дистанцій, використовувати засоби гігієни – від миття рук до використання масок у разі хвороби. Сподіваюся, більшість населення вже знає, як вберегти себе та рідних від коронавірусу», – сказав Денис Шмигаль.

Крім того, з метою запобігання занесенню та поширенню хвороби на території України Міністерство інфраструктури України ініціювало тимчасове припинення авіасполучення з Італією. Як зауважив Глава Уряду, авіакомпанії вже почали скасовувати рейси.

Водночас Денис Шмигаль підкреслив, що наразі в Україні не запроваджено жодних обмежень щодо вільного пересування громадян, проте такі заходи не виключені.

«Це вже дуже далекий крок при розвитку ситуації внаслідок поширення коронавірусу. Якщо цього буде вимагати ситуація, в майбутньому цей крок можливий. Але, сподіваюсь, ми до цього не дійдемо. Зокрема, завдяки тим заходам, які ми вживаємо зараз», – заявив Прем’єр-міністр.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України