Стартувала реформа галузі містобудування

Уряд розпочав реформу однієї з найкорумпованіших галузей – містобудування. Відповідні постанови «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» та «Про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» ухвалені сьогодні на виїзному засіданні Уряду у присутності Президента України Володимира Зеленського.

Головний крок реформи галузі містобудування – ліквідація монополіста – Державної архітектурно-будівельна інспекції (ДАБІ). Замість цього органу, наділеного надмірними повноваженнями, створюються три центральних органи влади, між якими розподілиться регуляторні та контролюючі функції:

Державна сервісна служба містобудування – виконуватиме реєстраційні функції у будівництві;

Державне агентство з питань технічного регулювання у містобудуванні – визначатиме параметри, ДБН, єврокоди;

Державна інспекція містобудування – здійснюватиме нагляд і контроль у будівництві.

Окрім того, скасовується ліцензування у будівництві. Замість цього впроваджуються сертифікати Відповідального виконавця робіт (виконроб), які видаватиме Мінрегіон. Таким чином, скасовується корупційна складова при отриманні ліцензій, а також запроваджується особиста відповідальність виконробів, які будуть підтверджувати свої дії персональним електронним підписом.

Ухвалення сьогоднішніх постанов – це перші кроки реформування нормативно-правової бази. Надалі вноситимуться зміни у законодавство. Поки відбуватиметься цей процес, на ринку діятимуть дозволи. Забудовники заповнюватимуть чек-листи, що будуть містити вичерпну інформацію про об’єкти будівництва.

Частиною реформи також стане запровадження обов’язкового страхування ризиків у будівництві, пропозиції щодо якого будуть внесені наступного року. Це дасть змогу гарантувати відповідальність атестованих і сертифікованих осіб, замовників перед третіми особами за завдані будівництвом збитки, підрядника за життя та здоров’я працівників.

Важлива умова реформи – максимальна автоматизація усіх процесів державного регулювання у будівництві. Для цього створюється Єдина державна електронна система у сфері будівництва. Головний її компонент – Реєстр будівельної діяльності, який забезпечує створення, збирання, накопичення, обробку, захист, облік інформації про об’єкти та учасників будівництва і зв’язки між ними.

“Це буде новий реєстр, замість Реєстру дозвільних документів ДАБІ, де постійно траплялися корупційні зловживання. Новий реєстр буде більш захищений від несанкціонованого доступу і матиме розподілену модель зберігання даних, орієнтовану на об’єкти будівництва”, – зауважив Віце-прем'єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, управлятиме новим реєстром Міністерство цифрової трансформації, а сервера будуть розміщені у Держспецзв’язку.

До Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва також входитиме Електронний кабінет забудовника на порталі «Дія» для замовників та учасників процесу будівництва. Окрім того, інформацію про кожний об’єкт будівництва можна буде отримати на Публічному порталі системи.

Пошук даних про об’єкти будівництва стане зручнішим завдяки впровадженню унікального ідентифікатора об’єкта будівництва, за яким можна буде відслідкувати процес на будь-якому етапі.

Мінімізацію зловживань також забезпечить електронна взаємодія між реєстрами у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

Реформа відбуватиметься протягом року і розпочнеться наразі з ліквідації ДАБІ та створення сервісної служби. Протягом весни триватиме перехідний період, на час якого вводиться мораторій на інспекційний контроль учасників ринку з боку держави. У червні запрацюють ДІМ та новий реєстр. У вересні роботу розпочинає Державне агентство з питань технічного регулювання у містобудуванні.

Наразі запрацював сайт https://bezdabi.gov.ua/, на якому можна отримувати інформацію про хід реформи, отримувати консультації та повідомляти про випадки корупції.

Міністерство цифрової трансформації України