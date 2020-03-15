Міжнародне пасажирське залізничне сполучення припиняється з 17 березня на період карантину

Укрзалізниця на виконання постанови Кабінету Міністрів України №288-р припиняє міжнародне пасажирське сполучення з 00:00 годин 17 березня (у ніч з 16 на 17) до завершення періоду карантину, спричиненого спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19, або до ухвалення відповідних постанов Уряду.

Після призупинення залізничного сполучення із Словаччиною (з 13 березня) та Польщею (з 15 березня), згідно графіку продовжували курсувати 33 міжнародні поїзди (вагони), які перетинають кордон з Молдовою, Румунією, Угорщиною, Білоруссю та Росією.

Внутрішнє залізничне пасажирське сполучення наразі здійснюється у штатному режимі відповідно до графіка. Міжнародні залізничні вантажні перевезення, згідно рішення Уряду, продовжуються. Укрзалізниця постійно вживає заходи з протидії занесенню і поширенню в Україні нового коронавірусу. Зокрема, здійснюється регулярне вологе прибирання та дезінфекція вокзальних приміщень, пасажирських вагонів на шляху прямування та в пунктах обороту. Щогодини проводиться додаткова дезінфекція в місцях найбільшої концентрації пасажирів. Також забезпечено виділення, обладнання і належний стан санітарних тупиків для проведення карантинних заходів на випадок епідемічних ускладнень в поїздах; проведені інструктажі членів поїзних бригад з питань виявлення та профілактики захворювань; на вокзалах облаштовуються приміщення для тимчасової ізоляції хворих з ознаками інфекції.

Нагадуємо, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №288-р з 17 березня закриваються пункти пропуску через державний кордон України міжнародного регулярного пасажирського сполучення (за виключенням низки категорій громадян); тимчасово заборонене перетинання державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за виключенням низки категорій громадян).

Для громадян України, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску відкриті.

«Ми залишили з кожною суміжною країною необхідну кількість пунктів пропуску, і цього достатньо, щоб організувати стабільні пропускні операції на будь-якій ділянці державного кордону», - підкреслив Сергій Дейнеко.

Він наголосив, що Держприкордонслужба готова забезпечити правопорядок на кордоні.

Міністерство інфраструктури України