Укрзалізниця повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди – без стягнення додаткових зборів

Укрзалізниця припиняє міжнародне пасажирське сполучення з 00:00 годин 17 березня (у ніч з 16 на 17) до завершення періоду карантину. Компанія повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди – без стягнення додаткових зборів. Для цього потрібно звернутися в будь-яку залізничну касу. Квитки, придбані через інтернет, повертаються через онлайн- сервіси.

На поїзди, яким буде обмежено маршрут, повну вартість квитка можна повернути у випадку, якщо була скасована зупинка, до якої пасажир мав проїзний документ. У всіх інших випадках повернення проїзних документів здійснюється на загальних підставах відповідно до «Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України».

У разі виникнення питань під час повернення квитків просимо звертатися до Контактного центру Укрзалізниці: 0 800 503 111 або у месенджер на офіційній сторінці компанії у Facebook.

Звертаємо увагу, що між Україною та Польщею повністю призупинено пасажирське залізничне сполучення. Низка поїздів скасована, а деяким обмежено маршрути курсування. Так, скасовано поїзда № 67/68 Київ – Варшава, № 89/90 Перемишль – Львів, № 51/52 Львів – Вроцлав, та безпересадкові вагони Київ – Вроцлав. Поїздам № 705/706 та № 715/716 Київ – Перемишль обмежено маршрут до Львова. Також Львів буде кінцевою станцією для поїздів № 35/36 Одеса – Перемишль, який відправляється у рейс з 14–16 березня.

Окрім цього, поїзд 4 столиць не відправиться у рейс вже 16 березня у зв’язку з карантином у Литві та Латвії. Про подальше його курсування буде поінформовано додатково.

Продаж квитків на рейси, що відмінені, призупинено.

Нагадаємо, припинення міжнародного пасажирського залізничного сполучення здійснюється на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України №288-р до завершення періоду карантину, спричиненого спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19, або до ухвалення відповідних рішень Уряду України.

Міністерство інфраструктури України