Роз’яснення щодо здійснення регулярних спеціальних перевезень в умовах карантину

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 р. № 215):

установлено з 12 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. на усій території України карантин;

заборонено з 12 год. 00 хв. 18 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р.:

регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні (крім перевезення легковими автомобілями).

Разом з тим, відповідно до пункту 13 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від від 18.02.1997 р. № 176 (зі змінами і доповненнями) (далі – Правила) перевезення пасажирів автобусами залежно від режиму їх організації можуть бути регулярними, регулярними спеціальними та нерегулярними.

При цьому, постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» заборони щодо здійснення регулярних спеціальних перевезень пасажирів автомобільним транспортом не встановлено.

Відповідно до пунктів 13, 45-50 Правил регулярні спеціальні перевезення:

організовуються для перевезення працівників підприємств, установ та організацій, учнів, студентів та інших організованих груп пасажирів;

здійснюються відповідно умов, зазначених у паспорті маршруту, та на підставі договору, згідно з яким автомобільний перевізник надає підприємству, установі та організації, яка виступає замовником послуг, послуги з перевезення організованої групи пасажирів за певним маршрутом і визначеним розкладом руху, протягом передбаченого договором строку.

Таким чином, на даний час допускається перевезення пасажирів – працівників підприємства, установи, організації за спеціальними регулярними перевезеннями, організованими відповідно до пунктів 13, 45-50 Правил.

Зважаючи на запроваджений на території України карантин, а також з метою захисту здоров’я громадян, такі перевезення слід здійснювати з урахуванням обмежень кількості пасажирів в одному транспортному засобі – до 10 чоловік в автобусі, що здійснює перевезення пасажирів. Вказані перевезення рекомендується здійснювати із використанням засобів індивідуального захисту, призначених для протидії COVID-19.

Міністерство інфраструктури України