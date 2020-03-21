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З понеділка, 23 березня, громадський транспорт столиці перевозитиме тільки окремі категорії пасажирів

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Із понеділка, 23 березня, громадський транспорт столиці перевозитиме виключно тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя міста. Це – медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКГ, люди, які працюють у продуктових магазинах та аптеках, співробітники стратегічних підприємств. Для таких перевезень розроблено маршрути громадського транспорту, схему яких оприлюднять сьогодні. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у своєму зверненні до мешканців міста.

«Їздити в транспорті вони зможуть тільки за наявності спеціальної перепустки для проїзду в міському транспорті. Такі перепустки ми зараз передаємо на всі необхідні підприємства. Усі інші користуватися громадським транспортом на час обмежень не зможуть. Я розумію, що це дуже непопулярний крок. Але мені зараз не до рейтингів і не до популізму! Головне – втримати ситуацію і виграти час! Не дати вірусу охопити столицю. Ми живемо в нових реаліях, яких багато людей, на жаль, досі не зрозуміли. Інфекція коронавірусу стрімко розповсюджується. А запроваджених обмежувальних заходів дотримуються далеко не всі кияни та підприємства. Міська влада, розуміючи всю серйозність ситуації та можливі її наслідки для здоров’я і життя людей, вимушена запроваджувати більш суворі обмеження. Я спілкуюся з багатьма колегами з інших країн. Зокрема, з мерією Уханя. Вчора ми отримали, можна сказати, цілу книгу. Це рекомендації влади Уханя і китайських фахівців, складені на основі їх досвіду в зупиненні розповсюдження вірусу. Ми їх вивчили і проаналізували. Один із головних запобіжних моментів – це суворе обмеження контактів між людьми. Максимальна ізоляція по домівках», – наголосив Віталій Кличко.
Він зазначив, що поліція повинна забезпечити дотримання запроваджених суворих обмежень. І посилити охорону громадського порядку на вулицях столиці.

Віталій Кличко закликав киян відмовитися від прогулянок та пікніків у парках, відвідування з дітьми дитячих майданчиків.

«Ваше здоров’я – у ваших руках! У одного носія вірусу, за словами фахівців, – від 35-ти до 100-та осіб коло контактів. Тому вірус і розповсюджується так швидко. Я звертаюся до киян: заклики залишатися вдома – означають залишатися вдома! І, якщо ви думаєте, що загроза вірусу – це казка, якою вас лякають, - подивіться відеокадри з Італії. Де відбувається жахлива трагедія!», – підкреслив мер столиці.

Він зазначив, що обмеження проїзду в громадському транспорті не стосуються пересування по місту особистого транспорту. А також в черговий раз закликав підприємців та керівників установ максимально перевести всіх працівників на дистанційну роботу.

«Окремо хочу звернутися до уряду і прикордонної служби: у ці дні, коли в Київ прибувають літаки з українцями з-за кордону, необхідний суворий контроль за тим, щоб ці люди перебували два тижні на домашньому режимі! Інакше ми отримаємо понад 35 тисяч можливих носіїв інфекції! За сигналами, що надходять міській владі, людей у аеропорту про це не попереджають! Я закликаю посилити контроль за інформуванням пасажирів та дотриманням ними рекомендацій. Друзі! Так, буде складно. Так, Київ певний час не житиме звичним ритмом, але все робиться виключно заради безпеки і здоров’я кожного мешканця міста. Бережіть себе! Дякую за розуміння!», – підкреслив мер Києва.

Портал Києва

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