З понеділка, 23 березня, громадський транспорт столиці перевозитиме тільки окремі категорії пасажирів

Із понеділка, 23 березня, громадський транспорт столиці перевозитиме виключно тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя міста. Це – медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКГ, люди, які працюють у продуктових магазинах та аптеках, співробітники стратегічних підприємств. Для таких перевезень розроблено маршрути громадського транспорту, схему яких оприлюднять сьогодні. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у своєму зверненні до мешканців міста.

«Їздити в транспорті вони зможуть тільки за наявності спеціальної перепустки для проїзду в міському транспорті. Такі перепустки ми зараз передаємо на всі необхідні підприємства. Усі інші користуватися громадським транспортом на час обмежень не зможуть. Я розумію, що це дуже непопулярний крок. Але мені зараз не до рейтингів і не до популізму! Головне – втримати ситуацію і виграти час! Не дати вірусу охопити столицю. Ми живемо в нових реаліях, яких багато людей, на жаль, досі не зрозуміли. Інфекція коронавірусу стрімко розповсюджується. А запроваджених обмежувальних заходів дотримуються далеко не всі кияни та підприємства. Міська влада, розуміючи всю серйозність ситуації та можливі її наслідки для здоров’я і життя людей, вимушена запроваджувати більш суворі обмеження. Я спілкуюся з багатьма колегами з інших країн. Зокрема, з мерією Уханя. Вчора ми отримали, можна сказати, цілу книгу. Це рекомендації влади Уханя і китайських фахівців, складені на основі їх досвіду в зупиненні розповсюдження вірусу. Ми їх вивчили і проаналізували. Один із головних запобіжних моментів – це суворе обмеження контактів між людьми. Максимальна ізоляція по домівках», – наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, що поліція повинна забезпечити дотримання запроваджених суворих обмежень. І посилити охорону громадського порядку на вулицях столиці.

Віталій Кличко закликав киян відмовитися від прогулянок та пікніків у парках, відвідування з дітьми дитячих майданчиків.

«Ваше здоров’я – у ваших руках! У одного носія вірусу, за словами фахівців, – від 35-ти до 100-та осіб коло контактів. Тому вірус і розповсюджується так швидко. Я звертаюся до киян: заклики залишатися вдома – означають залишатися вдома! І, якщо ви думаєте, що загроза вірусу – це казка, якою вас лякають, - подивіться відеокадри з Італії. Де відбувається жахлива трагедія!», – підкреслив мер столиці.

Він зазначив, що обмеження проїзду в громадському транспорті не стосуються пересування по місту особистого транспорту. А також в черговий раз закликав підприємців та керівників установ максимально перевести всіх працівників на дистанційну роботу.

«Окремо хочу звернутися до уряду і прикордонної служби: у ці дні, коли в Київ прибувають літаки з українцями з-за кордону, необхідний суворий контроль за тим, щоб ці люди перебували два тижні на домашньому режимі! Інакше ми отримаємо понад 35 тисяч можливих носіїв інфекції! За сигналами, що надходять міській владі, людей у аеропорту про це не попереджають! Я закликаю посилити контроль за інформуванням пасажирів та дотриманням ними рекомендацій. Друзі! Так, буде складно. Так, Київ певний час не житиме звичним ритмом, але все робиться виключно заради безпеки і здоров’я кожного мешканця міста. Бережіть себе! Дякую за розуміння!», – підкреслив мер Києва.

Портал Києва