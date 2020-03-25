За незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення буде передбачена кримінальна відповідальність. Уряд на засіданні 25 березня схвалив внесення змін до Кримінального кодексу України щодо криміналізації переміщення через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення.

Кримінальний кодекс доповнено статтею 2012 щодо переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів протиепідемічного призначення, експорт яких підлягає ліцензуванню. Перелік товарів протиепідемічного призначення, експорт яких підлягає ліцензуванню, визначається Кабінетом Міністрів України.

Змінами передбачено встановлення штрафу від 8-ми до 20-ти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до трьох років за незаконний експорт таких товарів у значних розмірах (якщо їх вартість у 200 і більше разів перевищуватиме неоподатковуваний мінімум).

Каратимуться штрафом від 20-ти до 25-ти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі від 3-х до 6-ти років особи, які вчинять порушення повторно, групи осіб за попередньою змовою, службові особи з використанням службового становища, раніше судимі за злочин, передбачений статтею 2012. Таке ж покарання отримають особи за переміщення товарів у великому розмірі, вартість яких у 800 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

“Це необхідний крок для забезпечення товарами протиепідемічного призначення внутрішнього ринку. Сподіваємося, Верховна Рада у найближчі строки підтримає нашу ініціативу”, - прокоментував рішення Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України