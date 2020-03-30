Уряд схвалив зміни до Державного бюджету на 2020 рік

Уряд схвалив проект закону про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік. Його розроблено для вжиття заходів з нейтралізації наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID-19 та підтримки економічної активності в країні.

Крім того, при оновленні показників враховано вплив на макроекономічну ситуацію змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі. Зокрема, зменшення обсягів торгівлі, споживчої активності населення, скорочення виробництва та інвестицій.

В цілому законопроект є збалансованим.

Документом визначено, що доходи Державного бюджету України складуть 972 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду – 853 млрд грн та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 119 млрд грн.

Видатки затверджені у сумі 1,263 трлн грн: видатки загального фонду – 1,133 трлн грн та видатки спеціального фонду – 130 млрд грн;

Граничний обсяг дефіциту – 298 млрд грн: дефіцит загального фонду складе 274 млрд грн та спеціального фонду – 23 млрд грн.

Також документом визначено, що на 31 грудня 2020 року граничний обсяг державного боргу в сумі 2,386 трлн грн.

“Зрозуміло, що не всіма цифрами ми задоволені, але вже в другому півріччі ми сподіваємося на покращення економічної ситуації. Уряд докладає для цього максимум зусиль” - сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Законопроект передбачає створення у складі державного бюджету Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками в обсязі 97,1 млрд грн.

Планується, що кошти Фонду, за потреби, будуть спрямовані, зокрема, на: фінансове забезпечення галузі охорони здоров’я (а саме на додаткові доплати медпрацівникам, придбання медобладнання, експрес- тести, аналізатори ПЦР, апарати ШВЛ, засоби індивідуального захисту та соціальний захист громадян України.

Крім того, схваленим Урядом законопроектом збільшено на 3,0 млрд грн обсяг резервного фонду на здійснення непередбачених заходів.

Слід наголосити, що змінами до Держбюджету передбачено додаткові видатки, зокрема на:

фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду в сумі 19,7 млрд грн;

обслуговування державного боргу – 3,3 млрд грн;

реструктуризацію вугільної галузі (оплата праці шахтарям) – 1,6 млрд грн тощо.

Підтримка сільгосптоваровиробників не буде зменшена та складе в цьому році 4 млрд грн. Також Уряд продовжує фінансування реформи оборонно-промислового комплексу. Витрати на новітні технології та нарощування потужностей для виготовлення оборонної продукції збережено на рівні 2,5 млрд грн.

Продовжиться фінансування будівництва та ремонту доріг в Україні. Так, на розвиток мережі автомобільних доріг передбачається 37,3 млрд грн, а на субвенцію місцевим бюджетам для дорожнього господарства заплановано 21,8 млрд грн.

«На час пандемії та боротьби з коронавірусом Кабінет Міністрів чітко розставляє пріоритети. Ми будемо підтримувати людей та бізнес. Водночас топ-чиновники мають розуміти ситуацію та «затягнути паски», - підкреслив Денис Шмигаль.

Зокрема, пропонується, щоб до кінця 2020 року чиновники не мають отримувати заробітну плату більшу, за 10 МЗП. Виняток – працівники, задіяні у заходах боротьби з COVID-19 та заходах з нацбезпеки та оборони.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України