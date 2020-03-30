Обов’язкову обсервацію проходитимуть ті, хто повертається із-за кордону з місць поширення COVID-19

Люди, які повертаються із-за кордону з країни/регіону із місцевою передачею коронавірусу в громаді, вважаються такими, що мали контакт з хворим на хворобу COVID-19. Тому обов’язково мають пройти 14-денну обсервацію у спеціалізованих закладах, визначених Київською міською, обласними державними адміністраціями. Така умова передбачена новими змінами до постанови № 211, що ухвалені 29 березня на засіданні Уряду постановою №241.

Відповідно обласні та Київська міська державні адміністрації повинні забезпечити облаштування спеціалізованих закладів для організації обсервації (ізоляції), транспортування до них осіб, які потребують обсервації (ізоляції), та медичне спостереження за ними.

Крім того, урядовим рішенням встановлено, що особи, які мали контакт з хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, або хворіють на зазначену хворобу та не потребують госпіталізації, повинні самоізолюватися. Це означає, що на встановлений лікуючим лікарем період необхідно утримуватися від контакту з іншими особами (крім тих, з якими спільно проживають) та відвідування громадських місць.

Водночас дозволяється перебувати у невідкладних випадках у місцях торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, виробами медичного призначення та закладах охорони здоров’я за умови використання засобів індивідуального захисту та дотримання відстані не менш як 1,5 метра.

Також Уряд доручив Міністерству цифрової трансформації до 5 квітня 2020 р. розробити та впровадити електронний сервіс для проведення моніторингу дотримання громадянами самоізоляції чи обсервації.

Порядок інформаційної взаємодії Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ, інформаційних систем Міністерства охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я, які мають необхідні для проведення зазначеного моніторингу дані, встановлюється Міністерством цифрової трансформації та держателем відповідної інформаційної системи.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України