Укрзалізниця запускає соціальну програму із безкоштовного підвозу медиків службовими поїздами з 31 березня, - Владислав Криклій

«Укрзалізниця запускає соціальну програму із безкоштовного підвозу медиків службовими поїздами з 31 березня. Міністерство інфраструктури надало необхідні погодження. Усі витрати з організації перевезень компанія бере на себе. Проїзд для медиків буде безкоштовним. Дякую Укрзалізниці за підтримку українських медиків», - заявив Міністр інфраструктури Владислав Криклій сьогодні, 31 березня 2020 року.

«Забезпечення сталої роботи економіки, підтримка критичних сфер для соціального захисту громадян – спільне завдання для нас усіх сьогодні. Укрзалізниця, як найбільший перевізник у державі та відповідальний бізнес, відсьогодні організовує безкоштовне перевезення медичних працівників своїми службовими поїздами», — наголосив виконувач обов'язків голови правління АТ «Укрзалізниця» Желько Марчек.

Попередній перелік маршрутів та кількість місць, необхідних для перевезення, були розраховані на основі даних від місцевих органів влади. Підставою для проїзду медиків є службове посвідчення або інший документ, що підтверджує роботу у медичному закладі. Обов'язковою умовою є також наявність засобів індивідуального захисту, зокрема маски або респіратора та рукавичок.

Розклад руху службових поїздів Укрзалізниці надаватиметься органам місцевої влади для доведення до відома працівників медичних установ. Для уточнення графіку руху поїздів можна також звертатися за номером гарячої лінії Укрзалізниці – 0800503111

Оперативна інформація на телеграм-каналі https://t.me/vladyslavkryklii

Міністерство інфраструктури України