Умови, за яких торговельним ринкам дозволено працювати під час поширення коронавірусної інфекції

Постановою головного державного санітарного лікаря дано рекомендації органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування щодо можливості відкриття продуктових ринків, якщо в населення є проблеми з доступом до харчових продуктів та при дотриманні на ринках таких умов:

здійснювати торговельну діяльність можуть лише зареєстровані оператори ринку харчових продуктів;

перебувати на 20 квадратних метрах торговельної площі може щонайбільше один відвідувач;

забезпечити можливість покупцям у чергах тримати дистанцію не менш ніж 1,5 метра;

забезпечити персонал засобами індивідуального захисту;

забезпечити дотримання протиепідемічних заходів;

для ринків вихідного дня забезпечити відстань між місцями торгівлі не менш ніж 3 метри.

Відповідна постанова підписана заступником Міністра охорони здоров’я України - головним державним санітарним лікарем України та керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктором Ляшком.

«Важливо, щоб незважаючи на карантинні заходи, люди мали змогу придбати харчові продукти. Дотримання умов співробітниками торговельних ринків будуть контролювати відповідні органи.

Відповідальність за дотримання умов при відкритті ринків і рішення про доцільність їх відкриття повністю залежить від рішень органів місцевого самоврядування», - зазначає Віктор Ляшко.

У разі зловживань, якщо комерційні інтереси переважатимуть над суспільними, буде прийнято відповідні коригування.

Міністерство охорони здоров'я України