Оперативна інформація щодо ліквідації лісових пожеж на території Зони відчуження

Станом на 7 годину 14 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Дитятківського, Паришівського та Денисовецького лісництв.

Відкритого вогню немає. Спостерігається незначне тління лісової підстилки окремими осередками.

Інженерною технікою створено близько 110 км мінералізованих смуг.

Пожежною авіацією (3 літаки, 3 вертольоти) протягом 13 квітня здійснено 227 скидів (538 т. води).

Всього на території Зони відчуження залучено 415 осіб та 98 од.техніки, з них від ДСНС понад 321 осіб та 66 од.техніки, в тому числі 3 літаки і 3 вертольоти.

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год).

Державна служба України з надзвичайних ситуацій