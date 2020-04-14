“Ніякої небезпеки для ядерних об'єктів Зони відчуження дана пожежа не становила”, - Антон Геращенко

"Наразі відкритого вогню немає, місцями залишилися лише осередки тління, які гасять з повітря вертольоти, а там, де може під'їхати пожежна машина — люди”, - повідомив під час брифінгу заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

“Величезна робота була проведена нашими рятувальниками, які в першу чергу захищали від вогню об'єкти критичної інфраструктури, не давали вогню просунутися в бік міста Прип'ять, Чорнобильської атомної електростанції і сховищ ядерних відходів. На жаль, і це неминуче при лісових пожежах, постраждала природа - загинули рослини і тварини. Якби не чіткі і професійні дії рятувальників і особливо льотчиків пожежної авіації, то збитки були б в десятки разів більшими.”, - зауважив він.

Крім того, за словами заступника глави МВС, природа допомогла рятувальникам покінчити з цим палаючим пеклом.

“Ніякої небезпеки для ядерних об'єктів зони відчуження дана пожежа не становила. Ніхто не загинув. Чи не постраждали об'єкти інфраструктури”, - наголосив Антон Геращенко.

У свою чергу, Голова ДСНС Микола Чечоткін проінформував, що напередодні відбулося погіршення ситуації через шквальний вітер, внаслідок чого відбулося поширення вогню, яке було складно контролювати. ДСНС було скеровано більшу кількість техніки та особового складу на ліквідацію пожежі. Зокрема, важку інженерну техніку. Всього ж від ДСНС залучено 410 осіб та 80 од.техніки, в тому числі 3 літаки і 3 вертольоти.

“Недопущено перекидання вогню на військові склади боєприпасів, об’єкти «Укриття», «Вектор», розподільчу електростанцію ЧАЕС та сховище з радіоактивними відходами. Наразі ситуація контрольована, вертольотом із водозливним пристроєм проводиться заливка залишків тліючої деревини", - сказав Голова Служби.

Микола Чечоткін також зазначив, що радіаційний фон не перевищує норму.

“У всіх рятувальників були дозиметри. На ті місця, які становили загрозу для життя і здоров’я вогнеборців, здійснювалися скиди води з вертольотів. Ніхто не постраждав, працівники були повністю забезпечені всім необхідним“, - зауважив він.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, для того, щоб подібне не повторювалося, необхідне дбайливе ставлення до лісу тих, хто за посадою зобов'язаний піклуватися про нього.

“Це і використання сучасних технологій з охорони лісу - безпілотних літальних апаратів, обладнаних інфрачервоними камерами для своєчасної фіксації найменших загорянь, забезпечення великих лісових масивів відеореєстраторами для контролю в'їзду/виїзду, щоб можна було встановити, хто в момент загоряння знаходився поряд з місцем звідки почалася пожежа”, - сказав Антон Геращенко.

Він також нагадав про влаштування протипожежних просік, мінералізованих смуг з піску і глини, здатних зупинити поширення вогню між кварталами лісу. “Всім цим в масштабах України повинно займатися державне лісове агентство. А в зоні відчуження ЧАЕС - Адміністрація Зони відчуження”, - наголосив Антон Геращенко.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій