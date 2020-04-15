Верховна Рада підвищила штрафи за підпал сухостою у 18 разів

Верховна Рада України прийняла законопроект №2339 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу)». «За» проголосували 328 народних депутатів.

Прийнятий проект закону суттєво підвищує розміри штрафів за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків.

Згідно із законом, штраф за забруднення повітря становить від 30 тис. 600 грн до 61 тис. 200 грн або обмеженням волі терміном до трьох років.

Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем караються штрафом від 91 тис. 800 грн до 153 тис. грн.

Порушення вимог пожежної безпеки в лісах - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 тис. 500 до 4 тис. 590 грн і на посадових осіб - від 4 тис. 590 грн до 15 тис. 300 грн. Якщо це ж призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, - штраф від 4 тис. 500 грн до 15 тис. 300 грн для громадян та від 10 тис. 710 грн до 18 тис. 360 грн.

Випалювання стерні, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища - карається штрафом від 3 тис. 60 грн до 6 тис. 120 грн для громадян та 15 тис. 300 до 21 тис. 420 грн для посадових осіб.

Якщо ті ж дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду - від 6 тис. 120 до 12 тис. 240 грн.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій