Денис Шмигаль: Держава має подбати про малий та мікробізнес

Одне з найголовніших завдань сьогодні, які стоять перед Урядом, – це підтримка бізнесу в умовах поширення коронавірусу

На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, відкриваючи чергове засідання Кабінету Міністрів у середу, 15 квітня.

Він подякував народним депутатам за ухвалення змін до Держбюджету, адже це дозволить розпочати відновлення економіки і підтримати українців в умовах корона-кризи.

Водночас очільник Уряду зазначив, що одним з пріоритетів сьогодні є підтримка мікро- та малого підприємництва.

«Українці не мають втрачати роботу. Для цього Уряд працює над збереженням робочих місць. Мінекономіки та Мінфін запропонували ряд програм по кредитній підтримці малого і мікробізнесу, які будуть полягати у забезпеченні як видачі нових кредитів, так і рефінансуванні діючих кредитів з нульовою відсотковою ставкою з відтермінуванням погашення тіла кредиту. Тобто це фактично так звані кредитні канікули, які ми будемо готові забезпечити», – зазначив Прем’єр-міністр.

За його словами, фактичним інструментом виконання цієї програми стане кредитна програма, ініційована Президентом України «5-7-9».

Прем’єр-міністр наголосив, що кредитні програми допоможуть українському мікро- та малому бізнесу витримати важкі економічні умови під час карантину. А також стануть запорукою збереження робочих місць. Адже основна умова кредитної програми – це збереження не менше 80% робочих місць у малому і мікробізнесі.

Окремо очільник Уряду подякував вогнеборцям та рятувальникам, які вдень і вночі борються з пожежами, спричиненими людською недбалістю.

Наостанок Прем’єр-міністр закликав українців на Великодні свята залишатися вдома задля збереження здоров’я та життя себе та своїх близьких.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України