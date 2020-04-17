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Оперативна інформація щодо ліквідації лісових пожеж на території Зони відчуження

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Станом на 7:00 17 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення сили і засоби ДСНС продовжують проливання окремих ділянок, де спостерігається тління пеньків, залишків деревини, повалених сухих дерев, а також торф’яників.

Зведений загін ДСНС залучений до робіт з локалізації осередків в Корогодському, Дитятківського, Паришівського та Денисовицького лісництвах.

Загрози для критичних об`єктів, такі як "Укриття", "Вектор" та іншим немає.

До гасіння залучено понад 1 тис. 100 осіб та 120 од. техніки, з них від ДСНС майже 1 тис. осіб та 100 од. техніки, в тому числі 2 вертольоти.

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,023 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

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